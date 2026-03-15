VIDEO: Αναστάτωση στη μαρίνα Λάρνακας - Ξεριζώθηκε δέντρο από τους ανέμους και καταπλάκωσε όχημα

Σύμφωνα με τη σελίδα RoadReportCY, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 06:00 το πρωί, όταν μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε ξαφνικά και κατέρρευσε σε χώρο στάθμευσης κοντά στη μαρίνα. Το δέντρο κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας εμφανείς ζημιές στην οροφή και το αμάξωμα του αυτοκινήτου.

Φωτογραφίες από τη σκηνή δείχνουν τον ογκώδη κορμό και τα βαριά κλαδιά να έχουν πέσει πάνω στο όχημα, ενώ κομμάτια από φύλλα και μικρότερα κλαδιά είναι διάσπαρτα στο πεζοδρόμιο και στον γύρω χώρο στάθμευσης. Η πτώση φαίνεται να προήλθε από δέντρο που βρισκόταν δίπλα στον δρόμο, το οποίο δεν άντεξε την ένταση των ανέμων.

Τη στιγμή του περιστατικού δεν υπήρχαν επιβαίνοντες στο όχημα και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.