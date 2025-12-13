Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣήμερα το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Μιχάλη Ιγνατίου που έφυγε νωρίς μετά από μάχη με τον καρκίνο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Μιχάλη Ιγνατίου που έφυγε νωρίς μετά από μάχη με τον καρκίνο

 13.12.2025 - 12:51
Σήμερα το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Μιχάλη Ιγνατίου που έφυγε νωρίς μετά από μάχη με τον καρκίνο

To τελευταίο «αντίο» θα πουν σήμερα, 13 Δεκεμβρίου, φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι στον σκηνοθέτη του Omega Channel Μιχάλη Ιγνατίου, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Η εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Λατσιά, στις 14:00 το μεσημέρι.

Σε ανακοίνωση, το Omega Media Group αναφέρει ότι «ο Μιχάλης Ιγνατίου εντάχθηκε στο δυναμικό του σταθμού πριν από 30 ολόκληρα χρόνια, ως ένας νεαρός που έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Με σκληρή δουλειά, αφοσίωση και ήθος, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σημαντικούς και καθοριστικούς συντελεστές πίσω από τις πιο απαιτητικές τηλεοπτικές παραγωγές και μεταδόσεις του Ομίλου. Σαν «καπετάνιος» κρατούσε το τιμόνι της σκηνοθεσίας καθοδηγώντας όλους όσους βρίσκονταν μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Μία ήρεμη δύναμη, σταθερό στήριγμα που για όσους εργάζονταν στο πλευρό του γνώριζαν ότι ήταν ασφαλής, γιατί βρισκόταν ο Μιχάλης δίπλα τους. Ένας άνθρωπος γεμάτος πάθος για δουλειά, που με τη θετική του ματιά πάντα έβρισκε να αναδείξει το καλό, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.»

Με μηνύματα, δηλώσεις και ανακοινώσεις συνάδελφοι από τον χώρο των ΜΜΕ αποχαιρέτησαν τον Μιχάλη Ιγνατίου μεταξύ τους ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, Στέλλα Σάββα, η Κατερίνα Αγαπητού, η Χριστιάνα Αριστοτέλους και ο Χάρης Παπαθεοχάρους, αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρός 23χρονος: Η επίσημη ανακοίνωση από το Τμήμα Φυλακών - Βρέθηκε εντός του κελιού του χωρίς ζωτικές ενδείξεις
Συγκινητικό: Μάγεψε την Κρήτη η Νεφέλη Αντωνίου από την Κύπρο, που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει - Δείτε βίντεο
Κλοπή ή τιμωρία; Σήκωσαν αυτοκίνητο με γρύλους και πήραν τα ελαστικά – Δείτε φωτογραφίες
«It’s tiiiime»: Αυτά τα ζώδια που θα περάσουν υπέροχα στις γιορτές - Τι λένε τα άστρα
Εσείς τις έχετε κατεβάσει; Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές για iPhone το 2025
GNTM: Η Δέσποινα Μοιραράκη σε ρόλο «έκπληξη», η απαιτητική φωτογράφιση και η τελική ευθεία - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Imagine να ΜΗΝ θέλαμε και λύση

 13.12.2025 - 12:30
Επόμενο άρθρο

Υπ. Εργασίας: Μετατίθεται για το 2026 η κατάθεση ν/σ για συνταξιοδοτικό - Αναμένει θέσεις εμπλεκομένων για κατώτατο μισθό

 13.12.2025 - 13:12
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του - Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του - Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή

Τις συνθήκες θανάτου του 23χρονου Abdul Kader Almfalani, από τη Συρία, κατάδικου στις Κεντρικές Φυλακές διερευνά η Αστυνομία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του - Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του - Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή

  •  13.12.2025 - 11:34
Υπ. Εργασίας: Μετατίθεται για το 2026 η κατάθεση ν/σ για συνταξιοδοτικό - Αναμένει θέσεις εμπλεκομένων για κατώτατο μισθό

Υπ. Εργασίας: Μετατίθεται για το 2026 η κατάθεση ν/σ για συνταξιοδοτικό - Αναμένει θέσεις εμπλεκομένων για κατώτατο μισθό

  •  13.12.2025 - 13:12
Πρώτη Κυρία: «Σκοπός είναι να στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας» - Άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Προεδρικό Μέγαρο

Πρώτη Κυρία: «Σκοπός είναι να στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας» - Άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Προεδρικό Μέγαρο

  •  13.12.2025 - 14:00
Πόλεμος στην Ουκρανία: Επ' αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επ' αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

  •  13.12.2025 - 12:00
Κλοπή ή τιμωρία; Σήκωσαν αυτοκίνητο με γρύλους και πήραν τα ελαστικά – Δείτε φωτογραφίες

Κλοπή ή τιμωρία; Σήκωσαν αυτοκίνητο με γρύλους και πήραν τα ελαστικά – Δείτε φωτογραφίες

  •  13.12.2025 - 13:40
Imagine να ΜΗΝ θέλαμε και λύση

Imagine να ΜΗΝ θέλαμε και λύση

  •  13.12.2025 - 12:30
Συγκινητικό: Μάγεψε την Κρήτη η Νεφέλη Αντωνίου από την Κύπρο, που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει - Δείτε βίντεο

Συγκινητικό: Μάγεψε την Κρήτη η Νεφέλη Αντωνίου από την Κύπρο, που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει - Δείτε βίντεο

  •  13.12.2025 - 12:22
Εσείς τις έχετε κατεβάσει; Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές για iPhone το 2025

Εσείς τις έχετε κατεβάσει; Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές για iPhone το 2025

  •  13.12.2025 - 11:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα