Σήμερα το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Μιχάλη Ιγνατίου που έφυγε νωρίς μετά από μάχη με τον καρκίνο

Η εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Λατσιά, στις 14:00 το μεσημέρι.

Σε ανακοίνωση, το Omega Media Group αναφέρει ότι «ο Μιχάλης Ιγνατίου εντάχθηκε στο δυναμικό του σταθμού πριν από 30 ολόκληρα χρόνια, ως ένας νεαρός που έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Με σκληρή δουλειά, αφοσίωση και ήθος, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σημαντικούς και καθοριστικούς συντελεστές πίσω από τις πιο απαιτητικές τηλεοπτικές παραγωγές και μεταδόσεις του Ομίλου. Σαν «καπετάνιος» κρατούσε το τιμόνι της σκηνοθεσίας καθοδηγώντας όλους όσους βρίσκονταν μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Μία ήρεμη δύναμη, σταθερό στήριγμα που για όσους εργάζονταν στο πλευρό του γνώριζαν ότι ήταν ασφαλής, γιατί βρισκόταν ο Μιχάλης δίπλα τους. Ένας άνθρωπος γεμάτος πάθος για δουλειά, που με τη θετική του ματιά πάντα έβρισκε να αναδείξει το καλό, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.»

Με μηνύματα, δηλώσεις και ανακοινώσεις συνάδελφοι από τον χώρο των ΜΜΕ αποχαιρέτησαν τον Μιχάλη Ιγνατίου μεταξύ τους ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, Στέλλα Σάββα, η Κατερίνα Αγαπητού, η Χριστιάνα Αριστοτέλους και ο Χάρης Παπαθεοχάρους, αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.