VIDEO: Βούρκωσε η Χριστιάνα Αριστοτέλους - «Δεν υπάρχει άνθρωπος που τον γνώρισε και δεν τον αγάπησε» - Το «αντίο» στον Μιχάλη Ιγνατίου

Χριστιάνα και Χάρης είχαν συνεργαστεί στον παρελθόν με τον σκηνοθέτη.

Από τη μεριά του ο Χάρης Παπαθεοχάρους μίλησε για το πόσο πολύ τον βοήθησε με συμβουλές. «Πήγαμε στο στούντιο και μου έλεγε πού να στέκεσαι, πώς να βλέπεις. Ήταν στις αρχές και προσπάθησε να με βοηθήσει. Και έτσι ήταν με όλους».

Η Χριστιάνα Αριστοτέλους αποκάλυψε ότι είχε παλέψει και στο παρελθόν με τον καρκίνο ο Κύπριος σκηνοθέτης, επέστρεψε ξανά τους τελευταίους μήνες και δυστυχώς αυτή τη φορά δεν βγήκε νικητής.

«Μας έχουν ενώσει πάρα πολλά πράγματα. Με τον Μιχάλη δουλεύαμε μαζί για τρία χρόνια. Περίπου τρία χρόνια καθημερινής επαφής, που πια η σχέση περνάει σε ένα άλλο επίπεδο. Όχι μόνο επαγγελματικό, αλλά και πολύ προσωπικό. Δηλαδή, το να δουλεύεις τόσο στενά με έναν άνθρωπο που να νιώθεις ότι σε αγαπάει και τον αγαπάς, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος τον γνώρισε και δεν τον έχει αγαπήσει», είπε η Χριστιάνα Αριστοτέλους.

