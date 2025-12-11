Ecommbx
LIFESTYLE

VIDEO: Βούρκωσε η Χριστιάνα Αριστοτέλους - «Δεν υπάρχει άνθρωπος που τον γνώρισε και δεν τον αγάπησε» - Το «αντίο» στον Μιχάλη Ιγνατίου

 11.12.2025 - 17:25
VIDEO: Βούρκωσε η Χριστιάνα Αριστοτέλους - «Δεν υπάρχει άνθρωπος που τον γνώρισε και δεν τον αγάπησε» - Το «αντίο» στον Μιχάλη Ιγνατίου

Δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη συγκίνησή τους η Χριστιάνα Αριστοτέλους και ο Χάρης Παπαθεοχάρους για τον χαμό του σκηνοθέτη Μιχάλη Ιγνατίου που έφυγε την Τρίτη 10/12, σε ηλικία 50 ετών μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Συγκλονισμένη η Κατερίνα Αγαπητού για τον θάνατο του Μιχάλη Ιγνατίου: «Ξημέρωσε μια πάρα πολύ δύσκολή μέρα» - Δείτε βίντεο

Χριστιάνα και Χάρης είχαν συνεργαστεί στον παρελθόν με τον σκηνοθέτη.

Από τη μεριά του ο Χάρης Παπαθεοχάρους μίλησε για το πόσο πολύ τον βοήθησε με συμβουλές. «Πήγαμε στο στούντιο και μου έλεγε πού να στέκεσαι, πώς να βλέπεις. Ήταν στις αρχές και προσπάθησε να με βοηθήσει. Και έτσι ήταν με όλους».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Με τρεμάμενη φωνή αποχαιρέτησε τον Μιχάλη Ιγνατίου η Στέλλα Σάββα: «Λείπει ένας άνθρωπος που είναι κομμάτι της καρδιάς μας»

Η Χριστιάνα Αριστοτέλους αποκάλυψε ότι είχε παλέψει και στο παρελθόν με τον καρκίνο ο Κύπριος σκηνοθέτης, επέστρεψε ξανά τους τελευταίους μήνες και δυστυχώς αυτή τη φορά δεν βγήκε νικητής.

«Μας έχουν ενώσει πάρα πολλά πράγματα. Με τον Μιχάλη δουλεύαμε μαζί για τρία χρόνια. Περίπου τρία χρόνια καθημερινής επαφής, που πια η σχέση περνάει σε ένα άλλο επίπεδο. Όχι μόνο επαγγελματικό, αλλά και πολύ προσωπικό. Δηλαδή, το να δουλεύεις τόσο στενά με έναν άνθρωπο που να νιώθεις ότι σε αγαπάει και τον αγαπάς, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος τον γνώρισε και δεν τον έχει αγαπήσει», είπε η Χριστιάνα Αριστοτέλους.

Δείτε το σχετικό βίντεο

