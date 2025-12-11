Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΆγριο έγκλημα: Τεμάχισε τη 38χρονη Κριστίνα ο σύντροφός της - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της
ΔΙΕΘΝΗ

Άγριο έγκλημα: Τεμάχισε τη 38χρονη Κριστίνα ο σύντροφός της - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της

 11.12.2025 - 14:43
Άγριο έγκλημα: Τεμάχισε τη 38χρονη Κριστίνα ο σύντροφός της - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της

Ένας 41χρονος άνδρας, ο οποίος κατονομάζεται από τα ελβετικά μέσα ως «Τόμας» λόγω αυστηρών νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για τη δολοφονία της συζύγου του, Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς, πρώην καλλονής και φιναλίστ στα καλλιστεία Miss Switzerland.

Ο άνδρας φέρεται να τη στραγγάλισε πριν την αποκεφαλίσει και στη συνέχεια να προχωρήσει σε πρωτοφανή ακρωτηριασμό του σώματός της.

4.jpg

Τα ευρήματα του ιατροδικαστικού πορίσματος

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το ιατροδικαστικό πόρισμα αναφέρει πως ο λαιμός της Κριστίνα παρουσίαζε έντονο «κοκκινωπό σημάδι από στραγγαλισμό», το οποίο δείχνει ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία.

Το σώμα της έφερε επίσης πληθώρα τραυμάτων που προηγήθηκαν του θανάτου, όπως κοψίματα στο πρόσωπο και μώλωπες στα πόδια, στις ωμοπλάτες και στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Τμήματα των μαλλιών της είχαν ξεριζωθεί, ενώ ο δράστης φέρεται να της εξάρθρωσε τα ισχία πριν αφαιρέσει οστά από τα χέρια και τα πόδια της.

22.jpg

Λεπτομέρεια του πορίσματος αναφέρει ότι η μήτρα της ήταν το μοναδικό όργανο που είχε αφαιρεθεί «με ιδιαίτερη προσοχή», ενώ ο διαμελισμός εκτιμάται ότι έγινε στο δωμάτιο πλυντηρίων του σπιτιού, με τη χρήση ηλεκτρικού πριονιού, μαχαιριού και κλαδευτηριού.

Σύμφωνα με την έρευνα, μέρη του σώματος οδηγήθηκαν σε ισχυρό βιομηχανικό μπλέντερ όπου «πολτοποιήθηκαν», ενώ άλλα διαλύθηκαν σε χημικό διάλυμα.

3.jpg

Το χρονικό της φρίκης

Η Κριστίνα βρέθηκε νεκρή στις 13 Φεβρουαρίου πέρυσι στο σπίτι της οικογένειας στο Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία.

Ο σύζυγός της συνελήφθη την επόμενη ημέρα. Η 38χρονη είχε κερδίσει τον τίτλο «Miss Northwest Switzerland» το 2003 και λίγα χρόνια αργότερα είχε φτάσει στον τελικό του Miss Switzerland.

Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την εκπαίδευση υποψήφιων μοντέλων και δημιούργησε δική της εταιρεία συμβουλευτικής.

Ο Τόμας παραδέχτηκε ότι σκότωσε τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας όμως ότι βρέθηκε σε «άμυνα», ισχυριζόμενος ότι εκείνη τον πλησίασε με μαχαίρι.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα αναιρεί πλήρως τον ισχυρισμό, ενώ σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε τον διαμελισμό της «σε κατάσταση πανικού».

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Με τρεμάμενη φωνή αποχαιρέτησε τον Μιχάλη Ιγνατίου η Στέλλα Σάββα: «Λείπει ένας άνθρωπος που είναι κομμάτι της καρδιάς μας»
Αυτή η αεροπορική εταιρεία προχωρεί σε χριστουγεννιάτικη προσφορά με εισιτήρια από €16,99 - Λεπτομέρειες
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ
Και όμως στην Κύπρο του 2025: Κύπριος άστεγος με βαλβίδα στον εγκέφαλο ζει 3 μήνες στο αυτοκίνητο – «Κατάντησα όπως τον γύφτο» - Βίντεο
VIDEO: Τραγικό… Ασθενοφόρο «κόλλησε» στα φώτα τροχαίας - Γιατί δεν το άφηναν να περάσει
Στις top 20 χώρες του OnlyFans η Κύπρος - Δεν θα πιστέψετε πόσα λεφτά ξοδεύουν οι Κύπριοι στην πλατφόρμα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βίντεο που κόβει την ανάσα: Αλεξίπτωτο τυλίγεται στο φτερό αεροπλάνου και άνδρας αιωρείται στο κενό

 11.12.2025 - 14:31
Επόμενο άρθρο

Έρευνα: Η μαύρη σοκολάτα επιβραδύνει την γήρανση

 11.12.2025 - 15:08
Επικοινωνία ΠτΔ-Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησης με Έρχιουρμαν

Επικοινωνία ΠτΔ-Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησης με Έρχιουρμαν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντατικοποιούνται.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Επικοινωνία ΠτΔ-Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησης με Έρχιουρμαν

Επικοινωνία ΠτΔ-Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησης με Έρχιουρμαν

  •  11.12.2025 - 14:22
VIDEO: Αυτοψία Φυτιρή στις Κεντρικές Φυλακές - Το «κουμάντο» ισχυρών κρατουμένων και το ζήτημα των ανηλίκων

VIDEO: Αυτοψία Φυτιρή στις Κεντρικές Φυλακές - Το «κουμάντο» ισχυρών κρατουμένων και το ζήτημα των ανηλίκων

  •  11.12.2025 - 12:18
Χάκερ χτύπησε το Ογκολογικό Κέντρο και απειλεί με διαρροή χιλιάδων δεδομένων

Χάκερ χτύπησε το Ογκολογικό Κέντρο και απειλεί με διαρροή χιλιάδων δεδομένων

  •  11.12.2025 - 13:54
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  11.12.2025 - 12:38
Με... υποχρεωτικούς ελέγχους social media το ταξίδι σε αυτή την χώρα - Τι αλλάζει, τι ισχύει και ποιους αφορά

Με... υποχρεωτικούς ελέγχους social media το ταξίδι σε αυτή την χώρα - Τι αλλάζει, τι ισχύει και ποιους αφορά

  •  11.12.2025 - 11:28
Νέα έρευνα: Τι κάνουν πραγματικά οι Κύπριοι στο διαδίκτυο το 2025 – Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους

Νέα έρευνα: Τι κάνουν πραγματικά οι Κύπριοι στο διαδίκτυο το 2025 – Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους

  •  11.12.2025 - 13:42
Εσύ το ήξερες; Πώς να βγάλεις χρήματα από αντικείμενα που ήδη έχεις στο σπίτι σου

Εσύ το ήξερες; Πώς να βγάλεις χρήματα από αντικείμενα που ήδη έχεις στο σπίτι σου

  •  11.12.2025 - 11:44
VIDEO: Με τρεμάμενη φωνή αποχαιρέτησε τον Μιχάλη Ιγνατίου η Στέλλα Σάββα: «Λείπει ένας άνθρωπος που είναι κομμάτι της καρδιάς μας»

VIDEO: Με τρεμάμενη φωνή αποχαιρέτησε τον Μιχάλη Ιγνατίου η Στέλλα Σάββα: «Λείπει ένας άνθρωπος που είναι κομμάτι της καρδιάς μας»

  •  11.12.2025 - 12:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα