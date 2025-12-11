Ecommbx
Βίντεο που κόβει την ανάσα: Αλεξίπτωτο τυλίγεται στο φτερό αεροπλάνου και άνδρας αιωρείται στο κενό

 11.12.2025 - 14:31
Βίντεο που κόβει την ανάσα: Αλεξίπτωτο τυλίγεται στο φτερό αεροπλάνου και άνδρας αιωρείται στο κενό

Βίντεο κατέγραψε το ατύχημα ενός άνδρα, καθώς το αλεξίπτωτό του μπλέχτηκε στο ουραίο πτερύγιο του αεροπλάνου κατά τη διάρκεια ενός άλματος στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Όλα έγιναν, στις 20 Σεπτεμβρίου, όταν ο πιλότος, μαζί με 17 αλεξιπτωτιστές, αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Tully με ένα Cessna Caravan για μια προγραμματισμένη πτώση με αλεξίπτωτο στα 15.000 πόδια.

Το βίντεο, το οποίο δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα, δείχνει τη στιγμή που το εφεδρικό αλεξίπτωτο του άνδρα ανοίγει κατά λάθος και τυλίγεται στο ουραίο πτερύγιο του αεροπλάνου, αφήνοντας τον άνδρα να αιωρείται. Ενώ κρεμόταν από το αεροπλάνο, ο άνδρας έκοψε με ένα μαχαίρι τα σχοινιά από το εφεδρικό αλεξίπτωτό του.

Ενώ βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση, κατάφερε να απελευθερώσει το κύριο αλεξίπτωτο και να προσγειωθεί με ασφάλεια, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα από το περιστατικό.

Δείτε το βίντεο:

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

 11.12.2025 - 14:22
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντατικοποιούνται.

