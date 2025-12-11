Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕπικοινωνία ΠτΔ-Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησης με Έρχιουρμαν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία ΠτΔ-Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησης με Έρχιουρμαν

 11.12.2025 - 14:22
Επικοινωνία ΠτΔ-Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησης με Έρχιουρμαν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντατικοποιούνται.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και για τη σημερινή κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιήσει με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, στην παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο τη δημιουργία των συνθηκών που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί.

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκε και η ανάγκη σύγκλησης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό το συντομότερο δυνατόν. Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό, κινούμενες σταθερά προς τον κοινό στόχο που παραμένει αμετάβλητος: την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε, επίσης, τον κ. Μητσοτάκη για τη δίωρη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα, στην παρουσία της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων κας Μαριλένας Ραουνά, με τον Ειδικό Απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό κ. Γιοχάνες Χαν κατά την οποία ανέδειξαν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παράγοντας που διαθέτει τα πολιτικά και θεσμικά εργαλεία για να στηρίξει αποφασιστικά την επανέναρξη και την ουσιαστική πρόοδο της διαδικασίας.

Η ενεργός εμπλοκή της ΕΕ δεν αποτελεί μόνο στρατηγική επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και αναγνώριση ότι η λύση του Κυπριακού αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα που αφορά τη συνοχή, τη σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της Ένωσης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Με τρεμάμενη φωνή αποχαιρέτησε τον Μιχάλη Ιγνατίου η Στέλλα Σάββα: «Λείπει ένας άνθρωπος που είναι κομμάτι της καρδιάς μας»
Αυτή η αεροπορική εταιρεία προχωρεί σε χριστουγεννιάτικη προσφορά με εισιτήρια από €16,99 - Λεπτομέρειες
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ
Και όμως στην Κύπρο του 2025: Κύπριος άστεγος με βαλβίδα στον εγκέφαλο ζει 3 μήνες στο αυτοκίνητο – «Κατάντησα όπως τον γύφτο» - Βίντεο
VIDEO: Τραγικό… Ασθενοφόρο «κόλλησε» στα φώτα τροχαίας - Γιατί δεν το άφηναν να περάσει
Στις top 20 χώρες του OnlyFans η Κύπρος - Δεν θα πιστέψετε πόσα λεφτά ξοδεύουν οι Κύπριοι στην πλατφόρμα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς έτρεχε με 276 χλμ. με την Aston Μartin - Έχει ή όχι δίπλωμα οδήγησης;

 11.12.2025 - 14:09
Επόμενο άρθρο

Βίντεο που κόβει την ανάσα: Αλεξίπτωτο τυλίγεται στο φτερό αεροπλάνου και άνδρας αιωρείται στο κενό

 11.12.2025 - 14:31

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Επικοινωνία ΠτΔ-Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησης με Έρχιουρμαν

Επικοινωνία ΠτΔ-Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησης με Έρχιουρμαν

  •  11.12.2025 - 14:22
VIDEO: Αυτοψία Φυτιρή στις Κεντρικές Φυλακές - Το «κουμάντο» ισχυρών κρατουμένων και το ζήτημα των ανηλίκων

VIDEO: Αυτοψία Φυτιρή στις Κεντρικές Φυλακές - Το «κουμάντο» ισχυρών κρατουμένων και το ζήτημα των ανηλίκων

  •  11.12.2025 - 12:18
Χάκερ χτύπησε το Ογκολογικό Κέντρο και απειλεί με διαρροή χιλιάδων δεδομένων

Χάκερ χτύπησε το Ογκολογικό Κέντρο και απειλεί με διαρροή χιλιάδων δεδομένων

  •  11.12.2025 - 13:54
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  11.12.2025 - 12:38
Με... υποχρεωτικούς ελέγχους social media το ταξίδι σε αυτή την χώρα - Τι αλλάζει, τι ισχύει και ποιους αφορά

Με... υποχρεωτικούς ελέγχους social media το ταξίδι σε αυτή την χώρα - Τι αλλάζει, τι ισχύει και ποιους αφορά

  •  11.12.2025 - 11:28
Νέα έρευνα: Τι κάνουν πραγματικά οι Κύπριοι στο διαδίκτυο το 2025 – Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους

Νέα έρευνα: Τι κάνουν πραγματικά οι Κύπριοι στο διαδίκτυο το 2025 – Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους

  •  11.12.2025 - 13:42
Εσύ το ήξερες; Πώς να βγάλεις χρήματα από αντικείμενα που ήδη έχεις στο σπίτι σου

Εσύ το ήξερες; Πώς να βγάλεις χρήματα από αντικείμενα που ήδη έχεις στο σπίτι σου

  •  11.12.2025 - 11:44
VIDEO: Με τρεμάμενη φωνή αποχαιρέτησε τον Μιχάλη Ιγνατίου η Στέλλα Σάββα: «Λείπει ένας άνθρωπος που είναι κομμάτι της καρδιάς μας»

VIDEO: Με τρεμάμενη φωνή αποχαιρέτησε τον Μιχάλη Ιγνατίου η Στέλλα Σάββα: «Λείπει ένας άνθρωπος που είναι κομμάτι της καρδιάς μας»

  •  11.12.2025 - 12:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα