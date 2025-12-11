Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χάκερ χτύπησε το Ογκολογικό Κέντρο και απειλεί με διαρροή χιλιάδων δεδομένων

 11.12.2025 - 13:54
Χάκερ χτύπησε το Ογκολογικό Κέντρο και απειλεί με διαρροή χιλιάδων δεδομένων

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, μετά την επιβεβαίωση ότι κακόβουλος δράστης προχώρησε σε παράνομη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων που αφαιρέθηκαν από τα συστήματά του.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τους αρχικούς φόβους περί πραγματικής παραβίασης ασφαλείας, θέτοντας σε εγρήγορση τις αρχές και εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών ασθενών και προσωπικού.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου καθηκόντως ενημερώνει ότι κακόβουλος τρίτος προχώρησε σε μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευση κάποιων δεδομένων που αφαιρέθηκαν παράνομα από τα συστήματά του. Η αρνητική αυτή εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι οι αρχικές ενδείξεις αντιστοιχούσαν σε πραγματική παραβίαση δεδομένων.
 
Από τη στιγμή εντοπισμού του περιστατικού, το Κέντρο προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία, ενημέρωσε κατάλληλα την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και συνεργάζεται εντατικά με εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών και συμβούλων κυβερνοασφάλειας.
 
Μέχρι αυτή τη στιγμή έχει επιβεβαιωθεί ότι τα κακοποιά στοιχεία που βρίσκονται πίσω από την κακόβουλη επίθεση, δυστυχώς απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ασθενών καθώς και δεδομένα εργαζομένων, για τα οποία απειλούν για περαιτέρω δημοσιοποίηση στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 
Ο χειρισμός της υπόθεσης γίνεται από την Διεύθυνση του Κέντρου σε πλήρη συντονισμό και σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών αρχών, ενώ έχουν εφαρμοστεί πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας των συστημάτων.
 
To Κέντρο, είναι προσηλωμένο στην αντιμετώπιση της κατάστασης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και των εργαζομένων του, ενώ η λειτουργία του συνεχίζεται κανονικά.

ΠτΔ μετά τη συνάντηση με Χαν - «Αν εξαρτιόταν από εμένα θα είχαμε λύση του Κυπριακού»

ΠτΔ μετά τη συνάντηση με Χαν - «Αν εξαρτιόταν από εμένα θα είχαμε λύση του Κυπριακού»

Τον πολύ σημαντικό ρόλο της ΕΕ στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης του Κυπριακού, επεσήμανε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδεχόμενος, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Ειδικό Αντιπρόσωπο της ΕΕ για το Κυπριακό κ. Γιοχάνες Χαν, διαβεβαιώνοντας τον παράλληλα ότι αν εξαρτιόταν από τον ίδιο θα επιτυγχάνετο λύση στο Κυπριακό.

