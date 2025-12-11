Με... υποχρεωτικούς ελέγχους social media το ταξίδι σε αυτή την χώρα - Τι αλλάζει, τι ισχύει και ποιους αφορά

Τις τελευταίες ημέρες ανακοινώθηκε από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ ένα σχέδιο που θα μπορούσε να φέρει σημαντικές αλλαγές στους όρους εισόδου στη χώρα για εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Στόχος του νέου πλαισίου είναι η διεύρυνση των πληροφοριών που θα πρέπει να υποβάλλουν οι ξένοι επισκέπτες κατά την αίτηση ESTA, και συγκεκριμένα η υποχρεωτική γνωστοποίηση της ιστορίας τους στα social media για τα τελευταία πέντε χρόνια.

Τι είναι η πρόταση και από ποιες αρχές προέρχεται

Η πρόταση κατατέθηκε από την U.S. Customs and Border Protection (CBP) σε συνεργασία με το Department of Homeland Security (DHS), και δημοσιεύθηκε στον επίσημο Ομοσπονδιακό Κατάλογο (Federal Register) στις 10 Δεκεμβρίου 2025. Πρόκειται για σχέδιο κανονισμού — δεν έχει τεθεί ακόμη σε εφαρμογή καθώς θα προηγηθεί περίοδος δημόσιας διαβούλευσης 60 ημερών.

Τι αλλάζει σε σχέση με το σήμερα

Προς το παρόν, η αίτηση για ESTA (το ηλε­κτρονικό σύστημα ταξιδιωτικής άδειας για περίπου 42 χώρες που συμμετέχουν στο Visa Waiver Program) περιλαμβάνει βασικές προσωπικές πληροφορίες — αλλά η παροχή στοιχείων κοινωνικών δικτύων ήταν προαιρετική. Με τη νέα πρόταση, τα social media δεν θα είναι πια προαιρετικά, αλλά υποχρεωτικά.

Επιπλέον, οι ταξιδιώτες θα πρέπει επίσης να δώσουν:

Την ιστορία των social media των τελευταίων 5 ετών.

Όλα τα email και τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν χρησιμοποιήσει τα τελευταία 5–10 χρόνια.

Ονόματα και ημερομηνίες γέννησης στενών συγγενών.

Πιθανή υποχρεωτική selfie ως μέρος της βιομετρικής ταυτοποίησης.

Σε κάποιες εκδοχές του σχεδίου υπάρχει και πρόβλεψη για συλλογή βιομετρικών στοιχείων, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, ίριδα ή ακόμη και DNA — αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες δεν έχουν καθοριστεί πλήρως.

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω mobile εφαρμογής του ESTA, καθώς η CBP προτείνει να καταργηθεί η δυνατότητα αίτησης μέσω ιστοσελίδας.

Ποιοι θα επηρεαστούν

Το μέτρο αφορά όσους ταξιδεύουν στις ΗΠΑ χωρίς βίζα μέσω του Visa Waiver Program — δηλαδή και πολίτες της Ελλάδας, που σήμερα μπορούν να επισκεφθούν τη χώρα για έως 90 ημέρες με ESTA.

Εάν η πρόταση γίνει κανόνας, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται πριν από το ταξίδι, και η μη πλήρης ή ανακριβής υποβολή τους ενδέχεται να επηρεάσει την έγκριση της ESTA ή και μελλοντικών αιτήσεων βίζας. Σε κάποιες αναφορές επισημαίνεται ότι ορισμένα αμερικανικά προξενεία έχουν ήδη ζητήσει παρόμοια στοιχεία σε συνεντεύξεις για κανονικές βίζες, και η μη υποβολή έχει οδηγήσει σε αρνήσεις ή καθυστερήσεις.

Ποιος είναι ο στόχος — και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, ο πρωταρχικός στόχος είναι η ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και η καλύτερη αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται να συνδέονται με άτομα που εισέρχονται στη χώρα. Ορισμένοι αξιωματούχοι μάλιστα συνδέουν αυτά τα μέτρα με την πρόληψη πιθανών απειλών πριν καν φτάσει κάποιος στα σύνορα.

Ωστόσο, πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόροι μετανάστευσης και ψηφιακά ιδιωτικά συμφέροντα έχουν ήδη εκφράσει σοβαρές ενστάσεις. Κριτικά αναφέρουν ότι:

Οι υποχρεωτικοί έλεγχοι social media μπορούν να αποθαρρύνουν την ελεύθερη έκφραση.

Μπορεί να ενισχύσουν την αίσθηση αυτολογοκρισίας σε όσους αντιτίθενται πολιτικά σε κυβερνήσεις ή πολιτικές.

Θα μπορούσαν να μειώσουν τον τουρισμό και να πλήξουν την εικόνα των ΗΠΑ διεθνώς.

Κριτικοί τονίζουν επίσης ότι η υποχρέωση υποβολής προσωπικών δεδομένων τόσο εκτενούς εύρους — από προσωπικές επαφές μέχρι ψηφιακή δραστηριότητα — αγγίζει βαθιές ανησυχίες περί ιδιωτικότητας και πολιτικών ελευθεριών.

Πότε μπορεί να τεθεί σε ισχύ

Καμία από αυτές τις αλλαγές δεν ισχύει ακόμη. Η πρόταση είναι ανοικτή για δημόσια διαβούλευση 60 ημερών, μετά την οποία η CBP θα αναλύσει τα σχόλια και θα αποφασίσει εάν και πώς θα προχωρήσει το σχέδιο. Μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και την επίσημη δημοσίευση του τελικού κανόνα θα εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Τι να γνωρίζουν όσοι σχεδιάζουν ταξίδι

Για τώρα:

Κανένας ταξιδιώτης δεν ζητείται να υποβάλει social media ή άλλα δεδομένα πέρα από τα υπάρχοντα κατά την υφιστάμενη ESTA διαδικασία.

Αν όμως η πρόταση γίνει κανόνας, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να παρέχουν εκτενείς πληροφορίες για το ψηφιακό και προσωπικό τους προφίλ.

Είναι πιθανό να αλλάξουν οι προθεσμίες και οι χρόνοι επεξεργασίας των αιτήσεων ESTA.

