Bαθιά θλίψη στο Omega για τον θάνατο του Μιχάλη Ιγνατίου: Σαν «καπετάνιος» κρατούσε το τιμόνι της σκηνοθεσίας - Πότε θα γίνει η κηδεία

Σε ανάρτηση του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κανάλι του Αρχαγγέλου, αποχαιρετά τον αγαπημένο συνάδελφο, Μιχάλη Ιγνατίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση, «Σαν «καπετάνιος» κρατούσε το τιμόνι της σκηνοθεσίας καθοδηγώντας όλους όσους βρίσκονταν μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Μία ήρεμη δύναμη, σταθερό στήριγμα που για όσους εργάζονταν στο πλευρό του γνώριζαν ότι ήταν ασφαλής, γιατί βρισκόταν ο Μιχάλης δίπλα τους. Ένας άνθρωπος γεμάτος πάθος για δουλειά, που με τη θετική του ματιά πάντα έβρισκε να αναδείξει το καλό, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές».

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Λατσιά, στις 02:00 μ.μ.

Η οικογένεια του εκλιπόντος δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Αντί στεφάνων, θα γίνονται εισφορές στην οικογένεια.

Αυτούσια η ανακοίνωση: