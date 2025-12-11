Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑυτή η πόλη κέρδισε τον τίτλο για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030 - Λάρνακα ή Λεμεσός;
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτή η πόλη κέρδισε τον τίτλο για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030 - Λάρνακα ή Λεμεσός;

 11.12.2025 - 12:37
Αυτή η πόλη κέρδισε τον τίτλο για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030 - Λάρνακα ή Λεμεσός;

Η Λάρνακα είναι η πόλη που κέρδισε τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030! Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τελική διαδικασία που θα έκρινε ποια κυπριακή πόλη , Λάρνακα ή Λεμεσός, θα κερδίζε τον πολυπόθητο τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030.

Η Λάρνακα πανηγυρίζει τη νίκη με μια ανάρτηση μετά την απόφαση του Συμβουλίου:

«Η Λάρνακα τα κατάφερε! Η πόλη μας κέρδισε τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030!
Σήμερα είναι χωρίς αμφιβολία μια ιστορική στιγμή για όλους όσοι πίστεψαν στο όραμα μιας πιο ανθρώπινης, συμπεριληπτικής και αειφόρου πόλης.
 
Η νίκη αυτή ανήκει στους εκατοντάδες συνδημιουργούς, καλλιτέχνες, φορείς, πολίτες, χορηγούς και ομάδες που ένωσαν τις δυνάμεις τους, μοιράστηκαν ιδέες, χρόνο, φροντίδα και αγάπη για τον τόπο τους.
 
Το Λάρνακα 2030 δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα πολιτισμού, είναι μια κοινή υπόσχεση:
με οδηγούς την τέχνη και τον πολιτισμό και μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο να δημιουργήσουμε μαζί την πόλη που μας αξίζει.
 
Θέλουμε θερμά να συγχαρούμε την ομάδα της Λεμεσού για τη φανταστική δουλειά που έχει κάνει. Τους ευχαριστούμε που ήταν ένας υπέροχος εταίρος που με το παράδειγμά του μας ενεργοποίησε και μας έκανε καλύτερους. Ευχόμαστε όλη αυτή η τόσο σημαντική εργασία να συνεχίσει να εμπνέει και να εμπλουτίζει τη Λεμεσό».

Υπενθυμίζεται ότι η τελική φάση του διαγωνισμού, η οποία διοργανώνεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού ως Διαχειριστική Αρχή, πραγματοποήθηκε από τις 8 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με την Απόφαση 445/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων που έχει οριστεί για τον διαγωνισμό αποτελείται από δώδεκα μέλη, εκ των οποίων τα δέκα έχουν διοριστεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ενώ δύο προέρχονται από την Κύπρο, ύστερα από απόφαση της Υφυπουργού Πολιτισμού και σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η σύνθεση της επιτροπής είναι η εξής:
Suvi Innilä, Else Christensen-Redzepovic, Jorge Cerveira Pinto, Erni Kask, Tanja Mlaker, Matthias Ripp, Anthony Attard, Jelle Burggraaff, Hrvoje Laurenta, Csaba Borboli (excused absence), Αθηνά Αριστοτέλους Κληρίδου και Μάριος Ιωάννου Ηλία.

Η επιτροπή έχει αναλάβει τις διαδικασίες επιλογής και παρακολούθησης του διαγωνισμού και σήμερα καλείται να λάβει την τελική απόφαση ανάμεσα στις δύο πόλεις-φιναλίστ.

Δείτε LIVE:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Με τρεμάμενη φωνή αποχαιρέτησε τον Μιχάλη Ιγνατίου η Στέλλα Σάββα: «Λείπει ένας άνθρωπος που είναι κομμάτι της καρδιάς μας»
Αυτή η αεροπορική εταιρεία προχωρεί σε χριστουγεννιάτικη προσφορά με εισιτήρια από €16,99 - Λεπτομέρειες
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ
Και όμως στην Κύπρο του 2025: Κύπριος άστεγος με βαλβίδα στον εγκέφαλο ζει 3 μήνες στο αυτοκίνητο – «Κατάντησα όπως τον γύφτο» - Βίντεο
VIDEO: Τραγικό… Ασθενοφόρο «κόλλησε» στα φώτα τροχαίας - Γιατί δεν το άφηναν να περάσει
Στις top 20 χώρες του OnlyFans η Κύπρος - Δεν θα πιστέψετε πόσα λεφτά ξοδεύουν οι Κύπριοι στην πλατφόρμα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

 11.12.2025 - 12:38
Επόμενο άρθρο

Ευρυδίκη: Ακυρώνει όλες τις εμφανίσεις της εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας

 11.12.2025 - 12:44
ΠτΔ μετά τη συνάντηση με Χαν - «Αν εξαρτιόταν από εμένα θα είχαμε λύση του Κυπριακού»

ΠτΔ μετά τη συνάντηση με Χαν - «Αν εξαρτιόταν από εμένα θα είχαμε λύση του Κυπριακού»

Τον πολύ σημαντικό ρόλο της ΕΕ στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης του Κυπριακού, επεσήμανε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδεχόμενος, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Ειδικό Αντιπρόσωπο της ΕΕ για το Κυπριακό κ. Γιοχάνες Χαν, διαβεβαιώνοντας τον παράλληλα ότι αν εξαρτιόταν από τον ίδιο θα επιτυγχάνετο λύση στο Κυπριακό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ μετά τη συνάντηση με Χαν - «Αν εξαρτιόταν από εμένα θα είχαμε λύση του Κυπριακού»

ΠτΔ μετά τη συνάντηση με Χαν - «Αν εξαρτιόταν από εμένα θα είχαμε λύση του Κυπριακού»

  •  11.12.2025 - 09:57
VIDEO: Αυτοψία Φυτιρή στις Κεντρικές Φυλακές - Το «κουμάντο» ισχυρών κρατουμένων και το ζήτημα των ανηλίκων

VIDEO: Αυτοψία Φυτιρή στις Κεντρικές Φυλακές - Το «κουμάντο» ισχυρών κρατουμένων και το ζήτημα των ανηλίκων

  •  11.12.2025 - 12:18
Χάκερ χτύπησε το Ογκολογικό Κέντρο και απειλεί με διαρροή χιλιάδων δεδομένων

Χάκερ χτύπησε το Ογκολογικό Κέντρο και απειλεί με διαρροή χιλιάδων δεδομένων

  •  11.12.2025 - 13:54
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  11.12.2025 - 12:38
Με... υποχρεωτικούς ελέγχους social media το ταξίδι σε αυτή την χώρα - Τι αλλάζει, τι ισχύει και ποιους αφορά

Με... υποχρεωτικούς ελέγχους social media το ταξίδι σε αυτή την χώρα - Τι αλλάζει, τι ισχύει και ποιους αφορά

  •  11.12.2025 - 11:28
Και όμως στην Κύπρο του 2025: Κύπριος άστεγος με βαλβίδα στον εγκέφαλο ζει 3 μήνες στο αυτοκίνητο – «Κατάντησα όπως τον γύφτο» - Βίντεο

Και όμως στην Κύπρο του 2025: Κύπριος άστεγος με βαλβίδα στον εγκέφαλο ζει 3 μήνες στο αυτοκίνητο – «Κατάντησα όπως τον γύφτο» - Βίντεο

  •  11.12.2025 - 09:40
Εσύ το ήξερες; Πώς να βγάλεις χρήματα από αντικείμενα που ήδη έχεις στο σπίτι σου

Εσύ το ήξερες; Πώς να βγάλεις χρήματα από αντικείμενα που ήδη έχεις στο σπίτι σου

  •  11.12.2025 - 11:44
VIDEO: Με τρεμάμενη φωνή αποχαιρέτησε τον Μιχάλη Ιγνατίου η Στέλλα Σάββα: «Λείπει ένας άνθρωπος που είναι κομμάτι της καρδιάς μας»

VIDEO: Με τρεμάμενη φωνή αποχαιρέτησε τον Μιχάλη Ιγνατίου η Στέλλα Σάββα: «Λείπει ένας άνθρωπος που είναι κομμάτι της καρδιάς μας»

  •  11.12.2025 - 12:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα