Αυτή η πόλη κέρδισε τον τίτλο για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030 - Λάρνακα ή Λεμεσός;

Η Λάρνακα πανηγυρίζει τη νίκη με μια ανάρτηση μετά την απόφαση του Συμβουλίου:

«Η Λάρνακα τα κατάφερε! Η πόλη μας κέρδισε τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030!

Σήμερα είναι χωρίς αμφιβολία μια ιστορική στιγμή για όλους όσοι πίστεψαν στο όραμα μιας πιο ανθρώπινης, συμπεριληπτικής και αειφόρου πόλης.

Η νίκη αυτή ανήκει στους εκατοντάδες συνδημιουργούς, καλλιτέχνες, φορείς, πολίτες, χορηγούς και ομάδες που ένωσαν τις δυνάμεις τους, μοιράστηκαν ιδέες, χρόνο, φροντίδα και αγάπη για τον τόπο τους.

Το Λάρνακα 2030 δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα πολιτισμού, είναι μια κοινή υπόσχεση: με οδηγούς την τέχνη και τον πολιτισμό και μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο να δημιουργήσουμε μαζί την πόλη που μας αξίζει.

Θέλουμε θερμά να συγχαρούμε την ομάδα της Λεμεσού για τη φανταστική δουλειά που έχει κάνει. Τους ευχαριστούμε που ήταν ένας υπέροχος εταίρος που με το παράδειγμά του μας ενεργοποίησε και μας έκανε καλύτερους. Ευχόμαστε όλη αυτή η τόσο σημαντική εργασία να συνεχίσει να εμπνέει και να εμπλουτίζει τη Λεμεσό».

Υπενθυμίζεται ότι η τελική φάση του διαγωνισμού, η οποία διοργανώνεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού ως Διαχειριστική Αρχή, πραγματοποήθηκε από τις 8 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με την Απόφαση 445/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων που έχει οριστεί για τον διαγωνισμό αποτελείται από δώδεκα μέλη, εκ των οποίων τα δέκα έχουν διοριστεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ενώ δύο προέρχονται από την Κύπρο, ύστερα από απόφαση της Υφυπουργού Πολιτισμού και σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η σύνθεση της επιτροπής είναι η εξής:

Suvi Innilä, Else Christensen-Redzepovic, Jorge Cerveira Pinto, Erni Kask, Tanja Mlaker, Matthias Ripp, Anthony Attard, Jelle Burggraaff, Hrvoje Laurenta, Csaba Borboli (excused absence), Αθηνά Αριστοτέλους Κληρίδου και Μάριος Ιωάννου Ηλία.

Η επιτροπή έχει αναλάβει τις διαδικασίες επιλογής και παρακολούθησης του διαγωνισμού και σήμερα καλείται να λάβει την τελική απόφαση ανάμεσα στις δύο πόλεις-φιναλίστ.

