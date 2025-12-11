Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

«Μεμονωμένες καταιδίδες αναμένεται να επηρεάσουν την περιοψή κυρίως στα ορεινά και νότια. Η ένταση της βροχής τοπικά, προστίθεται, «πιθανό να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα ενώ δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι», αναφέρεται στην προειδοποίηση.

Αυτούσια η πρόγνωση καιρού:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και στο εσωτερικό και αργότερα κυρίως στα ορεινά και τα νότια. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά τοπικά, μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, παροδικά αυξημένες νεφώσεις, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν, αρχικά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και σταδιακά κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Την Κυριακή ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ από αργά το απόγευμα και μετά, τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα δυτικά. Τη Δευτέρα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.