ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτή η αεροπορική εταιρεία προχωρεί σε χριστουγεννιάτικη προσφορά με εισιτήρια από €16,99 - Λεπτομέρειες

 11.12.2025 - 10:15
Αυτή η αεροπορική εταιρεία προχωρεί σε χριστουγεννιάτικη προσφορά με εισιτήρια από €16,99 - Λεπτομέρειες

Κλείστε αεροπορικά εισιτήρια μέχρι και σήμερα 11/12/2025 και εξασφαλίστε φθηνά εισιτήρια για ταξίδια από 08/01/2029 μέχρι και 28/02/2026.

Δείτε περισσότερα ή και κάντε τη δική σας αναζήτηση / κράτηση εδώ.

Όροι & Προϋποθέσεις

Αυτή η προσφορά εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και είναι διαθέσιμη μόνο για κρατήσεις που γίνονται σε επιλεγμένες διαδρομές και ημερομηνίες.  

Διατηρούμε το δικαίωμα να επεκτείνουμε την πώληση και να τροποποιήσουμε τα δρομολόγια/τις θέσεις που παρέχονται.

Αυτή η προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλους προωθητικούς ναύλους.

Η προσφορά αυτή δεν ισχύει για πτήσεις/διαδρομές ανταπόκρισης ή για ισπανικά εισιτήρια με επιδότηση.

Οποιεσδήποτε αλλαγές πτήσης που γίνονται σε κρατήσεις στο πλαίσιο της προσφοράς θα υπόκεινται στο τυπικό τέλος αλλαγής πτήσης που ορίζεται στον πίνακα τελών.  

Εάν η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει κάτι διαφορετικό, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από το δίκαιο της Ιρλανδίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό.   

Ισχύουν GTCC για τον Όμιλο Ryanair.

Προσθετοι όροι και προϋποθέσεις ειδικα για τις προσφορές με κωδικό έκπτωσης

Για να επωφεληθείτε από την προσφορά, πρέπει να επιλέξετε πτήσεις στο Ryanair.com όπου έχει εφαρμοστεί αυτόματα ο κωδικός προσφοράς ή σε επιλεγμένες πτήσεις με κράτηση μέσω της αναζήτησης πτήσης του Ryanair.com / με χρήση της εφαρμογής Ryanair, ο κωδικός προσφοράς μπορεί να εφαρμοστεί μη αυτόματα.

Η προσφορά δεν ισχύει όταν η προσφορές «Αγοράστε ένα, Αποκτήστε ένα δωρεάν ή Αγοράστε ένα, Αποκτήστε ένα στη μισή τιμή», ισχύουν στο Ryanair.com.

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

 

Τον πολύ σημαντικό ρόλο της ΕΕ στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης του Κυπριακού, επεσήμανε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδεχόμενος, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Ειδικό Αντιπρόσωπο της ΕΕ για το Κυπριακό κ. Γιοχάνες Χαν, διαβεβαιώνοντας τον παράλληλα ότι αν εξαρτιόταν από τον ίδιο θα επιτυγχάνετο λύση στο Κυπριακό.

