ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Wizz Air: Απευθείας πτήσεις προς 4 ελληνικά νησιά από Λονδίνο - Λεπτομέρειες

 11.12.2025 - 10:30
Wizz Air: Απευθείας πτήσεις προς 4 ελληνικά νησιά από Λονδίνο - Λεπτομέρειες

Η Wizz Air ανακοινώνει την έναρξη τεσσάρων νέων δρομολογίων από το London Luton Airport προς την Ελλάδα, επεκτείνοντας το δίκτυό της ενόψει της θερινής περιόδου του 2026.

Η αεροπορική εταιρεία θα προσφέρει πλέον απευθείας πτήσεις προς Μύκονο, Ρόδο, Ζάκυνθο και Χανιά, παρέχοντας περισσότερες επιλογές ταξιδιού μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας, καθώς και για Κύπριους ταξιδιώτες που συνδέονται μέσω Λονδίνου.

Οι νέες πτήσεις θα ξεκινήσουν από τις 13 Μαΐου 2026, λίγο πριν την έναρξη της θερινής περιόδου, δίνοντας στους ταξιδιώτες πολλές ευκαιρίες να προγραμματίσουν τις ετήσιες αποδράσεις τους και να απολαύσουν την ευρωπαϊκή κουλτούρα με την οικογένεια και τους φίλους τους.

Με τρεις πτήσεις την εβδομάδα προς Μύκονο και δύο πτήσεις την εβδομάδα προς τους τρεις άλλους ελληνικούς προορισμούς, η Wizz Air κάνει το ταξίδι πιο εύκολο και προσιτό από ποτέ για τους εκατομμύρια πελάτες της, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία και επιλογές στον σχεδιασμό των καλοκαιρινών τους ταξιδιών.

Αυτά τα νέα δρομολόγια εντάσσονται στο πλαίσιο της συνολικής ενίσχυσης της παρουσίας της Wizz Air στο London Luton Airport, η οποία υποστηρίζεται από την προσθήκη 14ου αεροσκάφους στη βάση. Με αυτή την αυξημένη χωρητικότητα, η εταιρεία ενισχύει τη συνδεσιμότητα στο δίκτυό της στο Λονδίνο και προσφέρει ακόμη περισσότερες επιλογές στους ταξιδιώτες από Ελλάδα και Κύπρο.

