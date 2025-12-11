Ecommbx
Αγαπημένο εστιατόριο γιορτάζει δύο χρόνια με τον πιο ξεχωριστό και γευστικό τρόπο - Φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγαπημένο εστιατόριο γιορτάζει δύο χρόνια με τον πιο ξεχωριστό και γευστικό τρόπο - Φωτογραφίες

 11.12.2025 - 10:04
Το αγαπημένο Stavris Kitchen του σεφ Σταυρή Γεωργίου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει όπως ακριβώς ξεκίνησε: με καλή διάθεση, δυνατές γεύσεις και άκρως φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 22:30, η κουζίνα του Stavris Kitchen ανοίγει τις πόρτες της για ένα ξεχωριστό anniversary party που υπόσχεται να γίνει σημείο αναφοράς.

476014501_18467133145066231_8736722166229172795_n.jpg

Για μία μόνο βραδιά, το μενού αφιερώνεται αποκλειστικά στα πιάτα που καθιέρωσαν το Stavris Kitchen: burgers και τραγανές πατάτες, όλα με 10% έκπτωση, ως ένα «ευχαριστώ» προς τους φίλους και επισκέπτες που το στηρίζουν από την πρώτη ημέρα.

Το κλίμα γίνεται ακόμη πιο γιορτινό κατά τη διάρκεια του Happy Hour (19:00 – 21:30), όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν δωρεάν cocktail, επιλέγοντας ανάμεσα σε ιδιαίτερες δημιουργίες που φέρουν την προσωπική υπογραφή του σεφ και της ομάδας του.

Για να μείνουν οι στιγμές πραγματικά αξέχαστες, την ίδια ώρα θα λειτουργεί και Photo Booth, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να κρατήσουν αναμνηστικές φωτογραφίες από μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα, παρέες και εορταστικό mood.

Με δύο χρόνια επιτυχημένης πορείας και συνεχή εξέλιξη, το Stavris Kitchen συνεχίζει να δημιουργεί εμπειρίες γύρω από το φαγητό—και αυτή η γιορτή είναι μόνο η αρχή. Το κοινό καλείται να γίνει μέρος της ιστορίας του, σε μια βραδιά που υπόσχεται καλή ενέργεια, άφθονες γεύσεις και πολλές εκπλήξεις.

>> Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, Stavris Kitchen, Καλύμνου 6Β, Λάρνακα, 17.30-22.30 (Happy Hour).

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΠτΔ μετά τη συνάντηση με Χαν - «Αν εξαρτιόταν από εμένα θα είχαμε λύση του Κυπριακού»

 11.12.2025 - 09:57
Πώς αποχαιρετούν συνάδελφοι, φίλοι και συνεργάτες τον σκηνοθέτη Μιχάλη Ιγνατίου που έφυγε νωρίς από τη ζωή - «Το δελτίο μένει ορφανό χωρίς εσένα» - Δείτε φωτογραφίες

 11.12.2025 - 10:01
Τον πολύ σημαντικό ρόλο της ΕΕ στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης του Κυπριακού, επεσήμανε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδεχόμενος, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Ειδικό Αντιπρόσωπο της ΕΕ για το Κυπριακό κ. Γιοχάνες Χαν, διαβεβαιώνοντας τον παράλληλα ότι αν εξαρτιόταν από τον ίδιο θα επιτυγχάνετο λύση στο Κυπριακό.

