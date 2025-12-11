Αγαπημένο εστιατόριο γιορτάζει δύο χρόνια με τον πιο ξεχωριστό και γευστικό τρόπο - Φωτογραφίες

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 22:30, η κουζίνα του Stavris Kitchen ανοίγει τις πόρτες της για ένα ξεχωριστό anniversary party που υπόσχεται να γίνει σημείο αναφοράς.

Για μία μόνο βραδιά, το μενού αφιερώνεται αποκλειστικά στα πιάτα που καθιέρωσαν το Stavris Kitchen: burgers και τραγανές πατάτες, όλα με 10% έκπτωση, ως ένα «ευχαριστώ» προς τους φίλους και επισκέπτες που το στηρίζουν από την πρώτη ημέρα.

Το κλίμα γίνεται ακόμη πιο γιορτινό κατά τη διάρκεια του Happy Hour (19:00 – 21:30), όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν δωρεάν cocktail, επιλέγοντας ανάμεσα σε ιδιαίτερες δημιουργίες που φέρουν την προσωπική υπογραφή του σεφ και της ομάδας του.

Για να μείνουν οι στιγμές πραγματικά αξέχαστες, την ίδια ώρα θα λειτουργεί και Photo Booth, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να κρατήσουν αναμνηστικές φωτογραφίες από μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα, παρέες και εορταστικό mood.

Με δύο χρόνια επιτυχημένης πορείας και συνεχή εξέλιξη, το Stavris Kitchen συνεχίζει να δημιουργεί εμπειρίες γύρω από το φαγητό—και αυτή η γιορτή είναι μόνο η αρχή. Το κοινό καλείται να γίνει μέρος της ιστορίας του, σε μια βραδιά που υπόσχεται καλή ενέργεια, άφθονες γεύσεις και πολλές εκπλήξεις.

>> Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, Stavris Kitchen, Καλύμνου 6Β, Λάρνακα, 17.30-22.30 (Happy Hour).

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com