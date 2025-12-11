Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκλονισμένη η Κατερίνα Αγαπητού για τον θάνατο του Μιχάλη Ιγνατίου: «Ξημέρωσε μια πάρα πολύ δύσκολή μέρα» - Δείτε βίντεο

 11.12.2025 - 07:29
Συγκλονισμένη η Κατερίνα Αγαπητού για τον θάνατο του Μιχάλη Ιγνατίου: «Ξημέρωσε μια πάρα πολύ δύσκολή μέρα» - Δείτε βίντεο

Βαρύ το κλίμα στην πρωινή εκπομπή «Alpha Καλημέρα» λόγω του θανάτου του σκηνοθέτη του τηλεοπτικού σταθμού Omega, Μιχάλη Ιγνατίου, που σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρο τον κυπριακό τηλεοπτικό χώρο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Video: Έτσι αποχαιρέτησε το Omega τον Μιχάλη Ιγνατίου – Λύγισε on air ο παρουσιαστής στο Δελτίο Ειδήσεων ανακοινώνοντας τον θάνατό του

Το τραγούδι που ξεκίνησε η εκπομπή λυπητερό, ενώ η Κατερίνα Αγαπητού συγκλονισμένη προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυα της.

Η ίδια ξεκινώντας την εκπομπή ανέφερε, «ξημέρωσε μια πάρα πολύ δύσκολή μέρα για πολύ κόσμο της τηλεόρασης και είναι αρκετά δύσκολη η σημερινή εκπομπή».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θλίψη στον Κυπριακό τηλεοπτικό χώρο: Έφυγε από την ζωή ο Μιχάλης Ιγνατίου - Σκηνοθέτης πετυχημένων παραγωγών - «Στο καλό φίλε μας»

Μεταξύ άλλων θυμήθηκε πως, «ήταν ο πρώτος άνθρωπος - σκηνοθέτης που μου μίλησε στο αυτί, δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρώτο δελτίο ειδήσεων που έτρεμα σαν το ψάρι και ήταν αυτή η ήρεμη δύναμη»

Δείτε βίντεο:

Μια ημέρα με έντονο διπλωματικό φορτίο αναμένεται να είναι η σημερινή, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν συναντώνται στη νεκρή ζώνη, παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν. Η συνάντηση χαρακτηρίζεται ως κομβική για το μέλλον του Κυπριακού, καθώς θα διαφανεί αν υπάρχει το απαραίτητο πολιτικό έδαφος για να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική, που θα οδηγήσει σε άτυπη πενταμερή στις αρχές του 2026.

