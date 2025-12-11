Πώς θα ακουγόταν η φωνή σου στους άλλους πλανήτες του Διαστήματος;

Αν μιλούσες σε έναν άλλο πλανήτη, θα ακουγόσουν όπως στη Γη; Η απάντηση είναι «όχι». Ο ήχος δεν ταξιδεύει στο κενό, χρειάζεται μέσο. Οι ιδιότητες αυτού του μέσου, πίεση, πυκνότητα, θερμοκρασία, αλλάζουν δραστικά την ταχύτητα και τον τρόπο διάδοσης του.

Στο Ηλιακό Σύστημα υπάρχουν τέσσερις κόσμοι στους οποίους θα μπορούσαμε θεωρητικά να σταθούμε και στους οποίους η ατμόσφαιρα είναι αρκετά πυκνή ώστε ο ήχος να κινείται στο ακουστικό μας εύρος: η Γη, η Αφροδίτη, ο Άρης και ο Τιτάνας, το μεγαλύτερο φεγγάρι του Κρόνου.

Πως ακούγονται οι φωνές μας στους 3 κόσμους-πλανήτες

Τι συμβαίνει στη φωνή σου όταν είσαι στην Αφροδίτη

Στη Γη, η ταχύτητα του ήχου είναι περίπου 340 μέτρα το δευτερόλεπτο. Στη δεκαετία του 1980, οι σοβιετικές αποστολές Venera 13 και 14 μέτρησαν ηχητικά κύματα στην Αφροδίτη και υπολόγισαν την ταχύτητα του ήχου στο έδαφος στα 410 μέτρα το δευτερόλεπτο, δηλαδή πιο γρήγορη από της Γης.

Πριν από μια δεκαετία, επιστήμονες προσπάθησαν να φανταστούν πώς θα ακουγόταν ανθρώπινη φωνή εκεί. Το αποτέλεσμα; Η πυκνή ατμόσφαιρα κάνει τις φωνητικές χορδές να δονούνται πιο αργά, ρίχνοντας τον τόνο. Όμως η υψηλότερη ταχύτητα του ήχου «ξεγελάει» τον εγκέφαλο, κάνοντάς μας να πιστεύουμε ότι ο ομιλητής είναι μικρός. Όπως το είπε ο καθηγητής Tim Leighton: «Στην Αφροδίτη, οι άνθρωποι ακούγονται σαν… μπάσα Στρουμφάκια».

Ο ήχος στον Τιτάνα: Η φωνή ενός γίγαντα παραμυθιού

Η κάθοδος της αποστολής Huygens στον Τιτάνα το 2005 αποκάλυψε μια πυκνή αλλά παγωμένη ατμόσφαιρα. Εκεί η ταχύτητα του ήχου είναι λίγο πάνω από 200 μέτρα το δευτερόλεπτο. Με βάση τη λογική του Leighton, η φωνή σου στον Τιτάνα θα ακουγόταν σαν ενός τεράστιου γίγαντα, όπως αυτών απ' τα παραμύθια.

Η φωνή μας στον Άρη: Ψιλή, λεπτή... παραμορφωμένη

Ο Άρης είναι ο καλύτερα μελετημένος πλανήτης όσον αφορά τον ήχο. Το 2022, το μικρόφωνο του rover Perseverance μέτρησε την ταχύτητα του ήχου περίπου στα 240 μέτρα το δευτερόλεπτο. Με την ατμόσφαιρα όμως να είναι μόλις στο 1% της γήινης πυκνότητας, η φωνή μας θα ακουγόταν έντονα παραμορφωμένη, σαν ένα πλάσμα με λεπτή, ψηλή χροιά.

Πόσο μπορεί να « τρέξει » ο ήχος στο Διάστημα;

Σε αέριους γίγαντες όπως ο Δίας και ο Κρόνος, η ταχύτητα του ήχου αυξάνεται όσο η πίεση μεγαλώνει. Στον πυρήνα του Δία, όπου πιθανόν υπάρχει μεταλλικό υδρογόνο, ο ήχος μπορεί να φτάνει τη θεωρητική μέγιστη ταχύτητα στα 36 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, πάνω από 100 φορές πιο γρήγορα από ό,τι στον αέρα και διπλάσια ταχύτητα από αυτή μέσα σε διαμάντι.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr