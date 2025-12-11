Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΤραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρός μοτοσικλετιστής από σύγκρουση με αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρός μοτοσικλετιστής από σύγκρουση με αυτοκίνητο

 11.12.2025 - 06:48
Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρός μοτοσικλετιστής από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Τροχαίο δυστύχημα με έναν 38χρονο να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε στις 1 τα ξημερώματα στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στο ύψος της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίεε το τροχαίο σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με τη μηχανή στην οποία επέβαινε ο 38χρονος

Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας όπου κατέληξε.

Μαρτυρία οδηγού ταξί που μετέφερε ο ΣΚΑΙ έκανε λόγο για παραβίαση του κόκκινου από το αυτοκίνητο που κινείτο επί της Ανδρέα Παπανδρέου με αποτέλεσμα να παρασύρει τη μηχανή με αναβάτη τον 38χρονο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκλονισμένη η Κατερίνα Αγαπητού για τον θάνατο του Μιχάλη Ιγνατίου: «Ξημέρωσε μια πάρα πολύ δύσκολή μέρα» - Δείτε βίντεο
Φθηνότερο φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης: Άρχισε η μεγάλη ζήτηση - Που κυμαίνονται οι τιμές
Με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι συνεχίζει ο «Byron»: Τι μας επιφυλάσσει για το Σαββατοκύριακο – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
Κυκλοφοριακό χάος: Που έχει κίνηση; Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
Σοκάρουν τα στοιχεία: Η αόρατη κρίση της Κύπρου - 1 στα 7 παιδιά στο νησί στερείται βασικά αγαθά
Εορτολόγιο: Τι γιορτή είναι σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Ουκρανία απαντά στην πρόταση ειρήνης των ΗΠΑ: Στο τραπέζι αποστρατικοποιημένη ζώνη και εκλογές

 11.12.2025 - 06:42
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Τι γιορτή είναι σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

 11.12.2025 - 06:54
Κυπριακό: Κρίσιμο τετ-τετ Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν ενώπιον της Ολγκίν - Στην Κύπρο και ο Γιοχάνες Χαν

Κυπριακό: Κρίσιμο τετ-τετ Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν ενώπιον της Ολγκίν - Στην Κύπρο και ο Γιοχάνες Χαν

Μια ημέρα με έντονο διπλωματικό φορτίο αναμένεται να είναι η σημερινή, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν συναντώνται στη νεκρή ζώνη, παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν. Η συνάντηση χαρακτηρίζεται ως κομβική για το μέλλον του Κυπριακού, καθώς θα διαφανεί αν υπάρχει το απαραίτητο πολιτικό έδαφος για να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική, που θα οδηγήσει σε άτυπη πενταμερή στις αρχές του 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Κρίσιμο τετ-τετ Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν ενώπιον της Ολγκίν - Στην Κύπρο και ο Γιοχάνες Χαν

Κυπριακό: Κρίσιμο τετ-τετ Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν ενώπιον της Ολγκίν - Στην Κύπρο και ο Γιοχάνες Χαν

  •  11.12.2025 - 06:15
Φθηνότερο φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης: Άρχισε η μεγάλη ζήτηση - Που κυμαίνονται οι τιμές

Φθηνότερο φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης: Άρχισε η μεγάλη ζήτηση - Που κυμαίνονται οι τιμές

  •  11.12.2025 - 06:25
Σοκάρουν τα στοιχεία: Η αόρατη κρίση της Κύπρου - 1 στα 7 παιδιά στο νησί στερείται βασικά αγαθά

Σοκάρουν τα στοιχεία: Η αόρατη κρίση της Κύπρου - 1 στα 7 παιδιά στο νησί στερείται βασικά αγαθά

  •  11.12.2025 - 06:30
Η Ουκρανία απαντά στην πρόταση ειρήνης των ΗΠΑ: Στο τραπέζι αποστρατικοποιημένη ζώνη και εκλογές

Η Ουκρανία απαντά στην πρόταση ειρήνης των ΗΠΑ: Στο τραπέζι αποστρατικοποιημένη ζώνη και εκλογές

  •  11.12.2025 - 06:42
Με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι συνεχίζει ο «Byron»: Τι μας επιφυλάσσει για το Σαββατοκύριακο – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι συνεχίζει ο «Byron»: Τι μας επιφυλάσσει για το Σαββατοκύριακο – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

  •  11.12.2025 - 06:19
Κυκλοφοριακό χάος: Που έχει κίνηση; Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Κυκλοφοριακό χάος: Που έχει κίνηση; Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

  •  11.12.2025 - 06:34
Εορτολόγιο: Τι γιορτή είναι σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

Εορτολόγιο: Τι γιορτή είναι σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

  •  11.12.2025 - 06:54
Συγκλονισμένη η Κατερίνα Αγαπητού για τον θάνατο του Μιχάλη Ιγνατίου: «Ξημέρωσε μια πάρα πολύ δύσκολή μέρα» - Δείτε βίντεο

Συγκλονισμένη η Κατερίνα Αγαπητού για τον θάνατο του Μιχάλη Ιγνατίου: «Ξημέρωσε μια πάρα πολύ δύσκολή μέρα» - Δείτε βίντεο

  •  11.12.2025 - 07:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα