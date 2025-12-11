Εορτολόγιο: Τι γιορτή είναι σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

*Δεν γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Βουνού

Γεγονότα στις 11 Δεκεμβρίου

969 Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Νικηφόρος Β´ Φωκάς δολοφονείται από τη σύζυγό του, Θεοφανώ, και τον εραστή της και μετέπειτα αυτοκράτορα Ιωάννη Α' Τσιμισκή.

1688 Ένδοξη Επανάσταση: ο Ιάκωβος Β΄ της Αγγλίας αποπειράται να διαφύγει στη Γαλλία.

1816 Η Ιντιάνα γίνεται η 19η Πολιτεία των Η.Π.Α.

1920 Σε αντίποινα για ενέδρα του ΙΡΑ, βρετανικές δυνάμεις καίνε και λεηλατούν πολυάριθμα κτίρια στο Κορκ της Ιρλανδίας. Πολλοί πολίτες ανέφεραν επίσης ότι ξυλοκοπήθηκαν, πυροβολήθηκαν, ληστεύτηκαν και εξυβρίστηκαν από τις βρετανικές δυνάμεις.

1927 Εξέγερση στο Κουανγκτσόου: κομμουνιστές πραγματοποιούν εξέγερση στο Κουανγκτσόου της Κίνας, καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και ανακοινώνοντας τη δημιουργία σοβιέτ.

1931 Η Καταστατική Πράξη του Γουέστμινστερ δίνει πλήρη νομοθετική ανεξαρτησία στον Καναδά, την Αυστραλία, την Νέα Ζηλανδία, την Νότια Αφρική, την Ιρλανδία και το Νιουφάουντλαντ.

1937 Η Ιταλία αποχωρεί από την Κοινωνία των Εθνών.

1941 Η Γερμανία και η Ιταλία κηρύσσουν τον πόλεμο στην Ηνωμένες Πολιτείες.

1958 Η Άνω Βόλτα ανακηρύσσει την ανεξαρτησία από την Γαλλία μετατρεπόμενη σε αυτόνομη δημοκρατία εντός της Γαλλικής Κοινότητας.

1962 Ενώ συνεχίζεται η φοιτητική αναταραχή, ο Γεώργιος Παπανδρέου φέρνει το ζήτημα της παιδείας στη Βουλή, όπου αναπτύσσει το πρόγραμμά του.

1972 Το Apollo 17 ήταν η έκτη και τελευταία αποστολή που προσεληνώθηκε στην Σελήνη.

1994 Ο Μπόρις Γέλτσιν διατάσει την εισβολή του Ρωσικού στρατού στην Τσετσενία.

2001 Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας γίνεται μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου

ΠΗΓΗ: thetoc.gr