Υγεία
ΥΓΕΙΑ

Τι κερδίζουν οι άνθρωποι που μιλούν με τα χέρια τους – Θα εκπλαγείτε

 11.12.2025 - 07:16
Τι κερδίζουν οι άνθρωποι που μιλούν με τα χέρια τους – Θα εκπλαγείτε

Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα χέρια τους όταν μιλούν δεν φαίνονται απλώς πιο εκφραστικοί γίνονται και πιο πειστικοί. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας έρευνας του Τζιοβάνι Λούκα Κάτσιο Ρίτσο, επίκουρου καθηγητή Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, η οποία δημοσιεύτηκε στο Journal of Marketing Research.

Ο ερευνητής και η ομάδα του επεξεργάστηκαν περισσότερα από 200.000 αποσπάσματα από πάνω από 2.000 δημόσιες ομιλίες διεθνών προσωπικοτήτων, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης που καταγράφει και αναλύει κάθε κίνηση των χεριών. Παράλληλα, πραγματοποίησαν πειράματα με 1.600 συμμετέχοντες, οι οποίοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις παρουσιάσεις.

Το αποτέλεσμα ήταν σαφές: Οι ομιλητές που χρησιμοποιούσαν χειρονομίες οι οποίες «απεικόνιζαν» αυτό που έλεγαν κρίθηκαν πιο σαφείς, πιο ικανοί και πιο πειστικοί.

Δεν είναι όλες οι χειρονομίες ίδιες

Η έρευνα δείχνει ότι δεν αρκεί απλώς να κουνά κανείς τα χέρια του. Αυτό που μετρά είναι οι χειρονομίες που οπτικοποιούν την πληροφορία.

Για παράδειγμα:

  • Το άνοιγμα των χεριών όταν περιγράφεται μια μεγάλη απόσταση.
  • Η κίνηση σύγκλισης όταν μιλούν για την «ένωση» δύο ιδεών.
  • Η αναπαράσταση ενός «κύματος» όταν περιγράφεται η άνοδος και η πτώση μιας αγοράς.

Αυτές οι κινήσεις δίνουν στον ακροατή ένα είδος «οπτικής συντόμευσης» της πληροφορίας. Μετατρέπουν τις αφηρημένες έννοιες σε εικόνες, κάνοντας το μήνυμα πιο εύκολο στην επεξεργασία — ένα φαινόμενο που οι ψυχολόγοι αποκαλούν γνωστική ευχέρεια.

Αντίθετα, οι άσκοπες κινήσεις, το νευρικό παίξιμο των χεριών ή οι άσχετες χειρονομίες δεν βοηθούν. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, αποσπούν την προσοχή και αποδυναμώνουν το μήνυμα.

Τα «likes» επιβεβαιώνουν το φαινόμενο

Το ενδιαφέρον είναι ότι τα ευρήματα δεν αποτυπώνονται μόνο σε εργαστηριακές συνθήκες. Στο δείγμα των TED Talks, οι ομιλίες με περισσότερες ουσιαστικές χειρονομίες συνδέονταν με δεκάδες εκατομμύρια περισσότερα likes από το κοινό, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μη λεκτική επικοινωνία επηρεάζει άμεσα και τη δημόσια αποδοχή.

Μπορεί να διδαχθεί η «γλώσσα των χεριών»;

Όπως αναφέρει ο Τζιοβάνι Λούκα Κάτσιο Ρίτσο στο The Conversation, ο ίδιος και η ομάδα του διερευνούν ήδη το επόμενο βήμα: αν οι άνθρωποι μπορούν να «εκπαιδευτούν» στη σωστή χρήση των χειρονομιών. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά ακόμη και μια σύντομη εκπαίδευση λίγων λεπτών φαίνεται να βελτιώνει αισθητά την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα.

Σε μία εποχή όπου η επικοινωνία εξαρτάται όλο και περισσότερο από παρουσιάσεις, βίντεο και δημόσιες τοποθετήσεις, η έρευνα αυτή υπενθυμίζει ένα απλό αλλά κρίσιμο στοιχείο: τα χέρια δεν συνοδεύουν απλώς τα λόγια τα ενισχύουν. Και καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να αναλύει όχι μόνο τη φωνή αλλά και την κίνηση, το μέλλον της επικοινωνίας ίσως γράφεται όχι μόνο με λέξεις, αλλά και με χειρονομίες.

Εορτολόγιο: Τι γιορτή είναι σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

 11.12.2025 - 06:54
Συγκλονισμένη η Κατερίνα Αγαπητού για τον θάνατο του Μιχάλη Ιγνατίου: «Ξημέρωσε μια πάρα πολύ δύσκολή μέρα» - Δείτε βίντεο

 11.12.2025 - 07:29
