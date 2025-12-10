Απίστευτη ιστορία: 16χρονη ζει χωρίς ίχνος λευχαιμίας - Η επαναστατική «ζωντανή» θεραπεία που αναστρέφει τη νόσο

Μία θεραπεία που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε με επιστημονική φαντασία δείχνει σήμερα να αλλάζει την πορεία ζωής ασθενών με έναν από τους πιο επιθετικούς αιματολογικούς καρκίνους.

Γιατροί στη Βρετανία ανακοίνωσαν ότι νέα γενετική μέθοδος κατάφερε να οδηγήσει σε ύφεση τη νόσο σε μεγάλο ποσοστό ασθενών με οξεία Τ-λεμφοβλαστική λευχαιμία σύμφωνα με το BBC.

Η τεχνική βασίζεται στην ακριβή επεξεργασία του DNA των λευκών αιμοσφαιρίων, ώστε να μετατραπούν σε ένα είδος «ζωντανού φαρμάκου» που αναζητά και καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα.

Στην κλινική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε σε παιδιά και ενήλικες, το 64% των ασθενών παρουσίασε ύφεση, ενώ όλοι είχαν εξαντλήσει κάθε άλλη θεραπευτική επιλογή. Η χημειοθεραπεία και οι μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών είχαν αποτύχει και η πρόγνωση ήταν εξαιρετικά δυσμενής.

Το κορίτσι που έκανε την αρχή

Η πρώτη ασθενής παγκοσμίως που έλαβε τη θεραπεία είναι ένα κορίτσι στη Μεγάλη Βρετανία, η Alyssa Tapley, το οποίο σήμερα ζει χωρίς ίχνος νόσου. Πηγαίνει σχολείο, σχεδιάζει το μέλλον της και ονειρεύεται να γίνει επιστήμονας στον τομέα της ογκολογίας.

Οι θεράποντες ιατροί περιγράφουν την επιτυχία της ως «σημείο καμπής» για την αιματολογία.

Η 16χρονη Alyssa Tapley που έλαβε την επαναστατική θεραπεία το 2022, παραμένει ελεύθεση νόσου, Photo: BBC

Πώς λειτουργεί το « γενετικό φάρμ α κο »

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται ονομάζεται base editing και επιτρέπει στους επιστήμονες να «διορθώνουν» με ακρίβεια μεμονωμένα γράμματα του γενετικού κώδικα.

Οι γιατροί λαμβάνουν υγιή Τ-κύτταρα από δότη και τα επαναπρογραμματίζουν γενετικά σε τέσσερα στάδια:

τα καθιστούν ακίνδυνα για τον οργανισμό του ασθενούς,

αποτρέπουν την αυτοκαταστροφή τους,

τα προστατεύουν από τη χημειοθεραπεία,

και τα κατευθύνουν να επιτίθενται μόνο στα καρκινικά Τ-κύτταρα.

Στη συνέχεια, τα κύτταρα εγχέονται στον ασθενή και αν μέσα σε έναν μήνα δεν ανιχνεύεται καρκίνος, ακολουθεί μεταμόσχευση μυελού για να αποκατασταθεί το ανοσοποιητικό σύστημα.

« Μέχρι χθες, ήταν επ ιστημονική φα ντ α σί α »

Οι επικεφαλής επιστήμονες τονίζουν ότι πρόκειται για μία εξαιρετικά απαιτητική και επιθετική θεραπεία, αλλά όταν λειτουργήσει, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.

«Μέχρι πριν λίγα χρόνια, αυτό ανήκε στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας», δηλώνουν οι ερευνητές.

Η νέα θεραπεία δεν είναι πανάκεια, αλλά αποτελεί μία ιστορική καμπή στη μάχη κατά του καρκίνου του αίματος. Για τους ασθενείς που δεν είχαν καμία άλλη ελπίδα, μετατράπηκε σε δεύτερη ευκαιρία ζωής. Και για την επιστήμη, είναι ακόμα ένα βήμα προς μια εποχή όπου ο ίδιος ο οργανισμός μας θα γίνεται το ισχυρότερο όπλο κατά της νόσου.

