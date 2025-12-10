Ecommbx
Σοκάρει η καταγγελία Κύπριου καρκινοπαθή στη Γερμανία – «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ, με άφησαν μόνο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοκάρει η καταγγελία Κύπριου καρκινοπαθή στη Γερμανία – «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ, με άφησαν μόνο

 10.12.2025 - 16:20
Σοκάρει η καταγγελία Κύπριου καρκινοπαθή στη Γερμανία – «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ, με άφησαν μόνο

Η έκκληση για βοήθεια που έφερε στο φως η Ελένη Χρίστου.

Μια συγκλονιστική ανθρώπινη ιστορία έρχεται στο προσκήνιο μέσα από βίντεο που δημοσίευσε η εθελόντρια Ελένη Χρίστου, αποκαλύπτοντας την απόλυτη απόγνωση ενός 30 χρόνια εργαζόμενου στην Κύπρο, ο οποίος δίνει μάχη με τον καρκίνο… μόνος και αβοήθητος, όπως ισχυρίζεται, στη Γερμανία.

Ο κ. Γιώργος, που εργάστηκε στην Κύπρο από το 1996 μέχρι πρόσφατα, βρίσκεται στη Γερμανία όπου υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες. Όπως καταγγέλλει ο ίδιος μέσα από το βίντεο, έχει μείνει χωρίς κανένα οικονομικό στήριγμα, ούτε από το κράτος ούτε από υπηρεσίες που σύμφωνα με όσα λέει, απορρίπτουν συνεχώς τις αιτήσεις του για βοήθεια.

«Μου λένε ότι θα μου δώσουν τα λεφτά όταν γίνω καλά και επιστρέψω Κύπρο»

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, κάθε αίτημα που καταθέτει για οικονομική στήριξη καταλήγει να απορρίπτεται:
είτε «εξαφανίζονται» τα δικαιολογητικά, είτε προβάλλονται άλλες δικαιολογίες.

Το πιο σοκαριστικό, όπως ισχυρίζεται, είναι ότι έλαβε την απάντηση πως θα λάβει τα χρήματα που δικαιούται μόνο όταν επιστρέψει στην Κύπρο… και γίνει καλά.

Την ίδια ώρα, η σύζυγός του βρίσκεται στην Κύπρο, δουλεύοντας για να συντηρήσει ένα μικρό παιδί και έναν στρατιώτη και ταυτόχρονα να στέλνει ό,τι μπορεί στον άρρωστο σύζυγό της, που αυτή τη στιγμή δεν έχει «ούτε ένα ευρώ».

Η έκκληση για άμεση κινητοποίηση

Στο βίντεο, ο κ. Γιώργος φαίνεται εμφανώς καταβεβλημένος, απευθύνοντας δραματική έκκληση για βοήθεια, ενώ η Ελένη Χρίστου ζητά από όλους να κοινοποιήσουν την ιστορία ώστε να μπορέσει ο άνδρας να στηριχθεί άμεσα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς να διερωτώνται πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που εργάστηκε 30 ολόκληρα χρόνια στην Κύπρο να βρίσκεται εγκαταλελειμμένος σε μια ξένη χώρα, δίνοντας μάχη για τη ζωή του χωρίς καμία στήριξη.

Η εθελόντρια σημειώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση, αναζητώντας τρόπους να εξασφαλιστεί λύση για τον κ. Γιώργο και την οικογένειά του.

 Δείτε το βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

