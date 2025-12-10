Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμεία Προνοίας: Θύελλα αντιδράσεων - Ζητούν άμεση απόσυρση της φορολόγησης

 10.12.2025 - 18:02
Ταμεία Προνοίας: Θύελλα αντιδράσεων - Ζητούν άμεση απόσυρση της φορολόγησης

Την απόσυρση της πρόνοιας για φορολόγηση των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων από το κυβερνητικό νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση ζητούν, με κοινή ανακοίνωση, το Παγκύπριο Ταμείο Προνοίας Μελών της ΠΕΟ, το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, το Ταμείο Προνοίας Μελών της ΔΕΟΚ, το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων της Οικοδομικής Βιομηχανίας και Συναφών Κλάδων, καθώς και το Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα Ταμεία Προνοίας και Συντάξεων απαλλάσσονταν μέχρι σήμερα από οποιαδήποτε φορολογία, ως μέρος της κρατικής στήριξης προς τον θεσμό, ο οποίος συμβάλλει στην ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων μετά το τέλος του εργασιακού τους βίου. Όπως σημειώνεται, η θέση αυτή συνάδει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να στηρίζουν τον δεύτερο συνταξιοδοτικό πυλώνα.

Τα Ταμεία υποστηρίζουν ότι η προτεινόμενη φορολόγηση θα τα φέρει σε μειονεκτική θέση έναντι των ασφαλιστικών σχεδίων των ασφαλιστικών εταιρειών. Παράλληλα, χαρακτηρίζουν λανθασμένη και ατεκμηρίωτη τη θέση της κυβέρνησης ότι η αλλαγή είναι αναπόφευκτη λόγω εκτίμησης του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων πως η μη φορολόγηση συνιστά κρατική ενίσχυση.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικών, έγγραφο που κατατέθηκε δείχνει ότι ο Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων είχε χαρακτηρίσει από το 2013 τη φοροαπαλλαγή των Ταμείων ως «υφιστάμενη και νόμιμη ενίσχυση». Παράλληλα, ο Έφορος Συνταξιοδοτικών Ιδρυμάτων σημείωσε ότι 29 από τις 36 χώρες του ΟΟΣΑ δεν φορολογούν τις αποδόσεις των Ταμείων και εισηγήθηκε τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος. Επιπλέον, σε σχετική ερώτηση βουλευτή, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε σύσταση ή νύξη από την ΕΕ για αλλαγή στη φορολογική μεταχείριση.

Τα εμπλεκόμενα Ταμεία καλούν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και την Ολομέλεια της Βουλής να αφαιρέσουν από το νομοσχέδιο τη ρύθμιση για φορολόγηση των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, «επιβεβαιώνοντας εμπράκτως» τη διαχρονική θέση των κομμάτων υπέρ της στήριξης του θεσμού και του κοινωνικού του ρόλου. Υπενθυμίζουν ότι στο αίτημα αυτό συντάσσονται όλα τα Ταμεία Προνοίας και Συντάξεων της χώρας, τα οποία αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 140.000 μέλη.

Σε γενική ανασκόπηση και προεργασία των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την συνάντηση των δύο ηγετών, προέβησαν την Τετάρτη ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου και ο εκπρόσωπος του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, σε συνάντησή τους την Τετάρτη με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

