Κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάζει για φορολογική μεταρρύθμιση η Επ. Οικονομικών - Στόχος να ληφθούν τελικές αποφάσεις
Κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάζει για φορολογική μεταρρύθμιση η Επ. Οικονομικών - Στόχος να ληφθούν τελικές αποφάσεις

 10.12.2025 - 10:27
Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για τη Φορολογική Μεταρρύθμιση πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών το πρωί της Τετάρτης.

Μετά τις κοινές ανακοινώσεις την Τρίτη του Υπουργού Οικονομικών με την Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και εκπροσώπους των κομμάτων ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, τα νομοσχέδια της φορολογικής μεταρρύθμισης επανήλθαν στην Επιτροπή για να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Στις δηλώσεις του, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, είχε αναφέρει ότι «υπήρξε μια μεγάλη σύγκλιση απόψεων και αναμένω ότι στα περιθώρια αυτά που έχει αποδεχθεί η Κυβέρνηση ότι θα υποβληθούν τροποποιήσεις από κόμματα, ούτως ώστε να προχωρήσουμε με τη φορολογική μεταρρύθμιση».

«Είμαστε ως Κυβέρνηση έτοιμοι να αποδεχθούμε κάποια αύξηση του αφορολόγητου ορίου. Έχουμε δεχθεί και κατανοήσει το θέμα της κλιμακωτής επιχορήγησης σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών και να αυξηθούν τα όρια των εισοδηματικών κριτηρίων», υπογράμμισε ο κ. Κεραυνός.

Στη συνάντηση του Υπουργού με τα προαναφερθέντα κόμματα αντέδρασε το ΑΚΕΛ. Σε ανάρτησή του στο Χ, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, έκανε λόγο για "υπόσκαψη" των κοινοβουλευτικών διαδικασιών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 10.12.2025 - 10:18
Στις πέντε προτεραιότητες που τέμνουν οριζοντίως όλες τις αποφάσεις καθώς και στην υλοποίηση του προεκλογικού προγράμματος, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό τη νέα σύνθεση του, στο Προεδρικό Μέγαρο.

  •  10.12.2025 - 10:07
