Κ. Φυτιρής: Διαψεύδει ότι είναι κατά της ΔΔΟ – Τι απαντά για το αν είναι μέλος του ΕΛΑΜ – Οι προτεραιότητες που θα θέσει

Ερωτηθείς εάν είναι υπέρ της λύσης της ΔΔΟ, κάτι για το οποίο κατηγορήθηκε από το ΑΚΕΛ, ο κ. Φυτιρής απάντησε πως «δεν θα μπω σε μικροπολιτική, τα είδα τα σχόλια. Ήμουν ένας πολίτης ελεύθερος, εξέφραζα ελεύθερα τις απόψεις μου. Ουδέποτε είπα ότι ήμουν εναντίον, πάντοτε αρθρογραφούσα καταγράφοντας και αναφέροντας όλα τα πιθανά σενάρια που αφορούν και το Κυπριακό και την ΑΟΖ. Δεν θα μπω σε μικροπολιτική για να εξυπηρετήσω τις όποιες επιδιώξεις οποιουδήποτε. Στην πορεία μου των 40 ετών, όλοι αυτοί που με κατηγορούσαν μου έδιναν συγχαρητήρια για την αμεροληψία και τον άρτιο τρόπο που εκτελούσα τα καθήκοντά μου και ουδέποτε λάμβανα υπόψη ποια είναι η Κυβέρνηση και ποιο κόμμα κυβερνά. Πατρίδα μου είναι η Κύπρος και υπηρετώ το κόμμα της κοινωνίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανανέωσα έναν όρκο που είχα δώσει πριν 40 χρόνια και θα αφοσιωθώ πλήρως σε αυτόν».

Παράλληλα, απαντώντας για τις αναφορές ότι προέρχεται από τις τάξεις του ΕΛΑΜ, υπογράμμισε πως «όποιος έγραψε κάτι το οποίο δεν γνωρίζω, να θυμίσω σε όλους όσους τα λένε αυτά να διαβάσουν το σοφό τεστ του Σωκράτη: «άμα δεν ξέρεις την αλήθεια, άμα αυτό που λες δεν είναι καλό και δεν προσφέρει τίποτα, καλύτερα να μην το πεις». Όλα αυτά που λέγανε είναι κακοήθειες και εξυπηρετούν κάποιες μικροσκοπιμότητες και μικροπολιτική. Δεν πρόκειται να αναφερθώ άλλο, είναι η τελευταία μου λέξη αυτή για αυτό το θέμα».

Μεταξύ άλλων, ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε πως «αποδέχθηκα με μεγάλη τιμή την πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας για να αναλάβω ένα πολύ κρίσιμο Υπουργείο. Είμαι στο στάδιο της ενημέρωσης, ο προκάτοχός μου έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και με βάση τα θεμέλια που έθεσε, θα συνεχίσω και εγώ με μοναδικό στόχο την επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία».

Σε ό,τι αφορά τον υπόκοσμο και το οργανωμένο έγκλημα, ο κ. Φυτιρής τόνισε πως «ο καθένας κρίνεται από την αποτελεσματικότητά του και εγώ θα κριθώ από την αποτελεσματικότητά μου μετά το πέρας της θητείας μου, όσος χρόνος απομένει. Καλλιέργησα ορισμένα στοιχεία από την πορεία μου στην Εθνική Φρουρά και αυτά είναι το πείσμα, η θέληση, η αποφασιστικότητα σε συνδυασμό με την τόλμη. Με αυτά θα εργαστώ και αυτό που θέλω να εμπνεύσω τους υφισταμένους μου είναι ότι πάντα δούλευα με ένα τρίγωνο της ευπρέπειας, της γνώσης και της αποτελεσματικότητας. Αν απουσιάζει ένα από τα τρία, τότε υπάρχει αποτυχία».

Η κατάσταση στην Αστυνομία

«Θα πρέπει κάθε προϊστάμενος οποιουδήποτε βαθμού να άρχει δια της πειθούς και δια του παραδείγματος. Αυτός είναι ένας από τους κύριους άξονες και δεν φταίνε οι κατώτατοι ή η βάση. Εκεί που πρέπει να δοθεί έμφαση και αυτό θα κάνω είναι ο καθένας από την πυραμίδα της ιεραρχίας να άρχει δια της πειθούς και πιστεύω ότι θα έρθουν τα αποτελέσματα. Θα ακούσω, θα τα καταγράψω και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με μία ορθολογική σκέψη ότι υπερτερούν πάντα τα πλεονεκτήματα. Εάν κάποιο αίτημα είναι σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, προφανώς δεν θα γίνει αποδεκτό για να ικανοποιήσω οποιουσδήποτε».

Αύξηση παραβατικότητας

Για την αύξηση της παραβατικότητας, σημείωσε πως «πίστευα πάντοτε, ακόμα και στον στρατό, ότι η ποινή είναι η τελευταία πράξη όταν δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Εάν η ποινή δεν βοηθά, σημαίνει ότι με κάποιο λάθος τρόπο επιβάλλεται. Θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία, θα λάβω υπόψη όλες τις απόψεις από όλους τους φορείς, γιατί μόνο έτσι θα υπάρξει μία σωστή εκτίμηση των πραγμάτων και θα καταρτίσω πλάνο για το τι θα πράξω ως πολιτικός προϊστάμενος των σωμάτων ασφαλείας. Κάποιοι τομείς δουλεύουν σωστά και κάποιοι άλλοι όχι, αλλά δεν θα ήθελα να αναφέρω ότι το πρόβλημα οφείλεται στους ανώτερους ή στους κατώτερους. Θα δούμε πώς θα δέσουν όλα αυτά ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο πνεύμα. Εκεί που δεν δουλεύουν σωστά τα πράγματα, σε συνεργασία με την ηγεσία, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα».

Ξεκαθάρισε πως «εκείνο που δεν πρόκειται να ανεχθώ και θα είμαι αμείλικτος, είναι στο θέμα της διαπλοκής και διαφθοράς οποιουδήποτε, είτε στην Αστυνομία, είτε στην Πυροσβεστική ή οπουδήποτε. Αυτό μπορώ να το εγγυηθώ».

Καταλήγοντας, επισήμανε πώς στις προτεραιότητες που θα θέσει είναι «η εγκληματικότητα, τα τροχαία περιστατικά, κυρίως τα σοβαρά, οι φυλακές που φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα, όμως παράλληλα και πρωτίστως η ανάπτυξη του ενιαίου πνεύματος στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική, διότι χωρίς αυτό δεν θα μπορέσουμε να πάμε στα επόμενα και να προχωρήσουμε».