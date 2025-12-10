Πρώτη συνεδρία του Υπουργικού με τη νέα σύνθεση - Οι πέντε προτεραιότητες που έθεσε ο ΠτΔ

Στις πέντε προτεραιότητες που τέμνουν οριζοντίως όλες τις αποφάσεις καθώς και στην υλοποίηση του προεκλογικού προγράμματος, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό τη νέα σύνθεση του, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «καλωσορίζω να νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια ιορά τα απερχόμενα μέλη για την πολύ σημαντική δουλειά που έχουν επιτελέσει, για τη συνεργασία.

Είμαστε μια Κυβέρνηση που από την πρώτη στιγμή έχουμε έναν ξεκάθαρο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε, τον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό, όλες μα όλες οι αποφάσεις, οι πρωτοβουλίες, οι δράσεις μας εμπίπτουν ακριβώς στο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού και σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε. Έχουμε ενώπιον μας σημαντικές εξελίξεις. Έχουμε πρώτα και πάνω από όλα την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολύ λίγες μέρες. Μια αποστολή που την προσεγγίζουμε ως εθνική. Μια εθνική αποστολή την οποία θα φέρουμε εις πέρας. Είμαι σίγουρος, όχι μόνο για να σπρώξουμε ακόμη περισσότερο την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για να αναδείξουμε, όπως πράττουμε τα τελευταία χρόνια, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λόγο και ρόλο στις εξελίξεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην περιοχή.

Έχω ήδη ξεκινήσει τις συναντήσεις με τους νέους Υπουργούς, τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Μέχρι αύριο θα ολοκληρωθούν αυτές οι πρώτες συναντήσεις και μέσα στο πνεύμα συνεργασίας που υπήρχε μέχρι σήμερα θα συνεχίσουμε έτσι ώστε να φέρουμε εις πέρας ό, τι έχουμε υποσχεθεί στον κυπριακό λαό. Το προεκλογικό πρόγραμμα πρέπει συνεχώς να είναι στο γραφείο σας, να το μελετούμε, να προχωρούμε, να υλοποιούμε όλα αυτά που έχουμε υποσχεθεί, που για εμάς είναι το κοινωνικό μας συμβόλαιο με τον κυπριακό λαό.

Ως διακυβέρνηση έχουμε πέντε βασικές προτεραιότητες και όλες οι αποφάσεις μας τέμνουν οριζοντίως αυτές τις πέντε βασικές προτεραιότητες που είναι η άμυνα, η ασφάλεια και εξωτερική πολιτική ο πρώτος τομέας. Ο δεύτερος είναι μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία. Τρίτος είναι οι μεταρρυθμίσεις, ο εκσυγχρονισμός του κράτους. Τέταρτος είναι η διαφάνεια και λογοδοσία, καταπολέμηση της διαφθοράς και ο πέμπτος είναι η ευημερία της χώρας και φυσικά των πολιτών μας, βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Όλες, μα όλες οι αποφάσεις που λαμβάνουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο εμπίπτουν σε αυτές τις πέντε κατηγορίες.

Και φυσικά ενόψει της συνάντησης που θα έχω στις 11 του μηνός με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, η επίλυση του Κυπριακού και η απελευθέρωση της χώρας μας είναι η ύψιστη μας προτεραιότητα – θέλω να το αναφέρω, γιατί γενικότερα υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ της εξωτερικής πολιτικής και της εσωτερικής πολιτικής, η οποία επηρεάζει την άλλη - χωρίς μια ισχυρή εσωτερική πολιτική, δεν είσαι ισχυρός στην εξωτερική πολιτική και αντίστροφα. Αυτή η ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας μας, εσωτερικών και εξωτερικών, που εμπίπτουν στις πέντε προτεραιότητες που προανέφερα, ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη διαπραγματευτική μας ικανότητα στο τραπέζι των συνομιλιών για να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας και να επανενώσουμε τον τόπο μας.

Με αυτά καλωσορίζω και πάλι τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και είμαι σίγουρος για τη συνεργασία».