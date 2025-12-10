Αντιδράσεις με φωτογραφία Γενικού Ελεγκτή: «Πρώτη φορά μεταβαίνει στο πεδίο ελέγχου» - Ποιοι είχαν πρόσβαση στο αρχείο

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση», η Εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Γιώτα Μιχαήλ, ανέφερε πως, «είναι ένα θέμα το οποίο είναι υπό διερεύνηση από την Αστυνομία», ενώ πρόσθεσε πως, «η φωτογραφία τραβήχτηκε στο πλαίσιο του επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποίησε ο Γενικός Ελεγκτής μαζί με όλη τη υπηρεσία».

Συγκεκριμένα ανέφερε πως, «είναι ένας έλεγχος που προγραμματίζαμε εδώ και αρκετό καιρό και πιστεύουμε ότι αυτού του είδους έλεγχοι λειτουργούν όχι μόνο κατασταλτικά αλλά και προληπτικά».

Παράλληλα ερωτηθείς ποιοι είχαν πρόσβαση στο αρχείο που ήταν καταχωρημένη η συγκεκριμένη φωτογραφία, η κ. Μιχαήλ απάντησε πως, «πρόσβαση είχαν όλοι οι συνάδελφοι και δεν έχει χειρισμού ως εμπιστευτικό έγγραφο γι’ αυτό δεν εφαρμόστηκαν οι απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας».

Επιπρόσθετα ανέφερε πως, «το γεγονός ότι διέρρευσε, υπήρχαν κάποιες προθέσεις, ωστόσο δεν θεωρούμε ότι ο ίδιος ο θεσμός έχει πληγεί από αυτή την εικόνα και είναι προς τιμή του Γενικού Ελεγκτή που επέλεξε ο ίδιος να μεταβεί στο πεδίο ελέγχου».

Επίσης σημείωσε πως, «είναι η πρώτη φορά που ο Γενικός Ελεγκτής που μεταβεί στο πεδίο ελέγχου ενώ αυτού του είδους οι έλεγχοι λειτουργούν αποτρεπτικά ενώ υπάρχουν στο πρόγραμμα το 2026 και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού θα δημοσιευθούν το πρώτο τρίμηνο του 2026».

Καταληκτικά, ανέφερε πως, «είναι πολύ σημαντικό ότι μιλά το έργο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από μόνο του, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά».

Δείτε το απόσπασμα: