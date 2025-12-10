Η ενημέρωση του ΚΣΕΔ για το Ισραηλινό σκάφος που αγνοείται - Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι έρευνες

Όπως ενημέρωσε το ΚΣΕΔ η επιχείρηση θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

«Ανακοινώνεται ότι, στις 09 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 15:00, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ», για εντοπισμό ιστιοφόρου το οποίο αναχώρησε την Τρίτη 02 Δεκ 2025 απο λιμάνι του Ισραήλ με προορισμό τη Κρήτη. Η τελευταία γνωστή θέση ήταν την 08 Δεκ 2025 εντός SRR Κύπρου και σε απόσταση 89 ΝΜ ΝΔ απο Πάφο

Για την εκτέλεση της επιχείρησης Ε-Δ κινητοποιήθηκαν παραπλέων σκάφη προς εντοπισμό του αγνοούμενου ιστιοφόρου.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και με πτητικά μέσα της Δημοκρατίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ΚΣΕΔ.