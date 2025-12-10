Ecommbx
Η ενημέρωση του ΚΣΕΔ για το Ισραηλινό σκάφος που αγνοείται - Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι έρευνες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η ενημέρωση του ΚΣΕΔ για το Ισραηλινό σκάφος που αγνοείται - Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι έρευνες

 10.12.2025 - 08:54
Η ενημέρωση του ΚΣΕΔ για το Ισραηλινό σκάφος που αγνοείται - Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι έρευνες

Αδιάκοπες είναι οι έρευνες των Αρχών για εντοπισμό του Ισραηλινού σκάφους που αναχώρησε με προορισμό την Κρήτη.

Όπως ενημέρωσε το ΚΣΕΔ η επιχείρηση θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αγνοούμενο Ισραηλινό σκάφος: Δεν μπορούν να συμμετάσχουν ελικόπτερα στις έρευνες λόγω BYRON – Οι ενέργειες που έγιναν

«Ανακοινώνεται ότι, στις 09 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 15:00, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ», για εντοπισμό ιστιοφόρου το οποίο αναχώρησε την Τρίτη 02 Δεκ 2025 απο λιμάνι του Ισραήλ με προορισμό τη Κρήτη. Η τελευταία γνωστή θέση ήταν την 08 Δεκ 2025 εντός SRR Κύπρου και σε απόσταση 89 ΝΜ ΝΔ απο Πάφο

Για την εκτέλεση της επιχείρησης Ε-Δ κινητοποιήθηκαν παραπλέων σκάφη προς εντοπισμό του αγνοούμενου ιστιοφόρου.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και με πτητικά μέσα της Δημοκρατίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ΚΣΕΔ. 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Νέα συνάντηση θα έχουν σήμερα ο διαπραγματευτής της ε/κ πλευράς, Μενελάος Μενελάου και ο εκπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, για προετοιμασία της αυριανής συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

