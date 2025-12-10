Αγνοούμενο Ισραηλινό σκάφος: Δεν μπορούν να συμμετάσχουν ελικόπτερα στις έρευνες λόγω BYRON – Οι ενέργειες που έγιναν

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το ΚΣΕΔ ειδοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Ελλάδος στις 1500 χθες πως το σκάφος δεν έφτασε στην Κρήτη και πως η τελευταία γνωστή θέση του ήταν 90 ναυτικά μίλια νότια της Πάφου.

Το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο "Νέαρχος" και προέβη σε συγκεκριμένες ενέργειες προς διερεύνηση του περιστατικού, όπως για παράδειγμα σε φωνητικές αγγελίες, έκδοση Navtex και εκτροπή παραπλέοντων σκαφων για να περάσουν από το τελευταίο σημείο που έδωσε στίγμα το σκάφος.

Οι έρευνες που πραγματοποιούνταν και κατά την διάρκεια της νύχτας και βρίσκονται σε εξέλιξη. Λόγω των καιρικών συνθηκών, όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις έρευνες τα ελικόπτερα. Αυτό θα γίνει όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Το ΚΣΕΔ είναι σε επαφή και με τις αρχές του Ισραήλ (RCC Haifa) αφού υπάρχει πιθανότητα το σκάφος λόγω καιρικών συνθηκών να επιχείρησε να επιστρέψει στο Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος καπετάνιος του σκάφους έχει μεγάλη εμπειρία ως κυβερνήτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ