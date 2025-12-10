Ecommbx
Αγνοούμενο Ισραηλινό σκάφος: Δεν μπορούν να συμμετάσχουν ελικόπτερα στις έρευνες λόγω BYRON – Οι ενέργειες που έγιναν
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αγνοούμενο Ισραηλινό σκάφος: Δεν μπορούν να συμμετάσχουν ελικόπτερα στις έρευνες λόγω BYRON – Οι ενέργειες που έγιναν

 10.12.2025 - 08:21
Αγνοούμενο Ισραηλινό σκάφος: Δεν μπορούν να συμμετάσχουν ελικόπτερα στις έρευνες λόγω BYRON – Οι ενέργειες που έγιναν

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στη Λάρνακα έπειτα από πληροφορία που λήφθηκε την Τρίτη για σκάφος το οποίο απέπλευσε από τη μαρίνα Ashkelon του Ισραήλ και το οποίο αγνοείται. Το σκάφος ξεκίνησε το ταξίδι του στις 2 Δεκεμβρίου, με τέσσερα άτομα να επιβαίνουν σε αυτό και με τελικό προορισμό την Κρήτη. 

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το ΚΣΕΔ ειδοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Ελλάδος στις 1500 χθες πως το σκάφος δεν έφτασε στην Κρήτη και πως η τελευταία γνωστή θέση του ήταν 90 ναυτικά μίλια νότια της Πάφου.

Το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο "Νέαρχος" και προέβη σε συγκεκριμένες ενέργειες προς διερεύνηση του περιστατικού, όπως για παράδειγμα σε φωνητικές αγγελίες, έκδοση Navtex και εκτροπή παραπλέοντων σκαφων για να περάσουν από το τελευταίο σημείο που έδωσε στίγμα το σκάφος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αγνοούμενο Ισραηλινό γιοτ: Σε εξέλιξη οι έρευνες για εντοπισμό του – Άγνωστη η τύχη των 5 επιβαινόντων

Οι έρευνες που πραγματοποιούνταν και κατά την διάρκεια της νύχτας και βρίσκονται σε εξέλιξη. Λόγω των καιρικών συνθηκών, όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις έρευνες τα ελικόπτερα. Αυτό θα γίνει όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Jerusalem Post: Ισραηλινό γιοτ με πέντε επιβαίνοντες αγνοείται ανοικτά της Κύπρου - Σε συναγερμό οι Αρχές

Το ΚΣΕΔ είναι σε επαφή και με τις αρχές του Ισραήλ (RCC Haifa)  αφού υπάρχει πιθανότητα το σκάφος λόγω καιρικών συνθηκών να επιχείρησε να επιστρέψει στο Ισραήλ.  Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος καπετάνιος του σκάφους  έχει μεγάλη εμπειρία ως κυβερνήτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

