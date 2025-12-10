Η στρατηγική της κυβέρνησης και η επανατοποθέτηση στον κεντρώο χώρο - Τα μηνύματα προς όλα τα κομματικά μέτωπα

Οι πρόσφατες δηλώσεις του, με αφορμή τον ανασχηματισμό, φανερώνουν την πρόθεση του Προέδρου να «κλειδώσει» μια σαφή ιδεολογική ταυτότητα για την κυβέρνηση. Με επαναλαμβανόμενες αναφορές στον «κοινωνικό φιλελευθερισμό», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, επιδιώκει να τοποθετήσει το Προεδρικό σταθερά στον χώρο του πολιτικού κέντρου, ένα πεδίο που παραδοσιακά καθορίζει εκλογικές αναμετρήσεις και αναδεικνύει συμμαχίες.

Σαφές μήνυμα προς το κέντρο

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επέλεξε να απαντήσει στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ιδίως στις αναφορές περί «δεξιάς στροφής» μετά τον ανασχηματισμό, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μετατοπίζεται ιδεολογικά. Αντιθέτως, επεσήμανε ότι η διακυβέρνησή του διαθέτει «συγκεκριμένη φιλοσοφία» και «ξεκάθαρο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο», το οποίο, όπως τόνισε, αντικατοπτρίζεται τόσο στη σύνθεση των υπουργών όσο και στις πολιτικές που υλοποιούνται.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως ο Πρόεδρος επιδιώκει να συνδέσει την ιδεολογία του κοινωνικού φιλελευθερισμού με πρωτοβουλίες που αγγίζουν ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, όπως το στεγαστικό πρόγραμμα, οι επενδύσεις στην υγεία και η στήριξη της παιδείας. Πρόκειται για τομείς που απευθύνονται άμεσα στο ακροατήριο του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ, δύο κομμάτων με τα οποία η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει σταθερές γέφυρες.

Η συνάντηση με την ΕΔΕΚ και το μήνυμα “όλα καλά”

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Νίκο Αναστασίου. Αν και στο εσωτερικό της ΕΔΕΚ καταγράφονται φωνές που εισηγούνται απομάκρυνση από τη συνεργασία με το Προεδρικό, ο Πρόεδρος έστειλε μήνυμα ομαλότητας, δηλώνοντας πως «όλα καλά» και πως οι διαφορετικές απόψεις είναι μέρος μιας υγιούς συνεργασίας.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προχωρά στην υιοθέτηση σειράς προτάσεων της ΕΔΕΚ, ιδιαίτερα στην κοινωνική πολιτική και στο στεγαστικό, μια κίνηση που ερμηνεύεται ως σαφής προσπάθεια να διατηρηθεί το κόμμα στο κυβερνητικό άτυπο «μέτωπο», παρά τις εσωτερικές του αναταράξεις.

Στόχευση και προς τον ΔΗΣΥ

Παράλληλα, ο Πρόεδρος δεν αφήνει εκτός του σχεδιασμού του, τον ΔΗΣΥ. Αν και οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν περίπλοκες μετά την αναμέτρηση του 2023, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξακολουθεί να στέλνει μηνύματα πολιτικής μετριοπάθειας. Η απόκρουση των κατηγοριών περί ακροδεξιάς στροφής λειτουργεί και ως μήνυμα προς την Πινδάρου, ότι ο Πρόεδρος, δεν επιδιώκει ιδεολογική μετατόπιση που θα έφερνε σε σύγκρουση τον χώρο της παραδοσιακής κεντροδεξιάς με το Προεδρικό.

Η πολιτική στόχευση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, φαίνεται να κινείται στη λογική της διατήρησης ανοιχτών διαύλων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς ωστόσο να ταυτίζεται με κάποιο από τα μεγάλα κόμματα. Είναι μια στρατηγική που του επιτρέπει να διεκδικεί στήριξη τόσο στο κέντρο όσο και σε ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ, οι οποίοι εξακολουθούν να τον βλέπουν ως πολιτική επιλογή.

Το θολό μέτωπο Προεδρικού – ΕΛΑΜ

Την ίδια στιγμή, οι συζητήσεις γύρω από τη σχέση του Προεδρικού με το ΕΛΑΜ συνεχίζουν να τροφοδοτούν σενάρια και αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η παρουσία του βουλευτή του ΕΛΑΜ, Σωτήρη Ιωάννου, στην ορκωμοσία των νέων υπουργών προκάλεσε νέο κύμα σχολίων, ιδιαίτερα με αφορμή τον διορισμό του Κώστα Φυτιρή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παρότι το ΕΛΑΜ έσπευσε να διαψεύσει οποιαδήποτε σχέση με τον νέο υπουργό, η εικόνα ορισμένων στιγμών διατηρεί ερωτήματα στον δημόσιο διάλογο. Κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι δεν υπάρχει καμία θεσμική ή άτυπη συνεργασία.

Το βλέμμα στο 2028

Οι κινήσεις του Προεδρικού των τελευταίων εβδομάδων επιβεβαιώνουν ότι η πολιτική στρατηγική για την επόμενη προεδρική αναμέτρηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Με έμφαση στον κοινωνικό φιλελευθερισμό, ανοίγματα προς τον κεντρώο χώρο, προσεκτικές αποστάσεις από τα άκρα και διατήρηση γεφυρών με τον ΔΗΣΥ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιχειρεί να διαμορφώσει ένα ευρύ πολιτικό μέτωπο στήριξης.

Το επόμενο διάστημα, οι σχέσεις με ΕΔΕΚ και ΔΗΚΟ, οι πρωτοβουλίες κοινωνικής πολιτικής και οι απαντήσεις στα ζητήματα που θέτει η αντιπολίτευση αναμένεται να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο ο Πρόεδρος θα συνεχίσει να χτίζει το προεδρικό αφήγημα της επόμενης πενταετίας