Τραπεζικός λογαριασμός: Τι αλλάζει αμέσως μετά τον θάνατο πελάτη – Ο πλήρης οδηγός για κληρονόμους και διαχειριστές

Σύμφωνα με τις τραπεζικές διαδικασίες, η ημέρα του θανάτου σηματοδοτεί αυτόματα μια σειρά από κρίσιμες αλλαγές, τις οποίες οι κληρονόμοι καλούνται να γνωρίζουν.

Τερματίζονται άμεσα οι λογαριασμοί – Ακυρώνονται κάρτες και εντολές

Με την επίσημη γνωστοποίηση του θανάτου, όλοι οι λογαριασμοί και οι συμφωνίες του πελάτη τερματίζονται, ενώ οποιαδήποτε οφειλή προς την Τράπεζα καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.

Παράλληλα, ακυρώνονται όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, όπως επίσης πληρεξούσια, βιβλιάρια επιταγών και κάθε είδους εντολές πληρωμής ή μεταφοράς.

Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρείες

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ασφαλιστικά συμβόλαια εκχωρημένα στην Τράπεζα, η ίδια αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με την αντίστοιχη ασφαλιστική εταιρεία για τα επόμενα βήματα.

Τι έγγραφα ζητά η Τράπεζα από τους κληρονόμους

Για να ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία, οι συγγενείς ή ο νόμιμος διαχειριστής πρέπει να προσκομίσουν:

Πιστοποιητικό Θανάτου και Πιστοποιητικό Κληρονόμων από τον Κοινοτάρχη.

Βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας, που να επιβεβαιώνει ότι ο αποβιώσας δεν έχει εκκρεμείς φορολογικές υποχρεώσεις.

Σημαντικό είναι ότι οι πληροφορίες για τους λογαριασμούς δίνονται αποκλειστικά σε διορισμένο Διαχειριστή ή Εκτελεστή της διαθήκης, ή στον δικηγόρο τους, και μόνο εφόσον προσκομιστεί πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού δικαστικού διατάγματος.

Τι μπορούν να κάνουν οι Διαχειριστές και Εκτελεστές

Αφού οριστούν επίσημα, οι Διαχειριστές/Εκτελεστές έχουν τη δυνατότητα να:

ανοίξουν λογαριασμό διαχείρισης της περιουσίας,

πραγματοποιούν αναλήψεις από τον λογαριασμό αυτό,

προχωρούν σε μεταφορές χρημάτων με γραπτές οδηγίες,

ζητήσουν βιβλιάριο επιταγών,

χρησιμοποιήσουν χρεωστική κάρτα συνδεδεμένη με τον λογαριασμό για πληρωμές ή αναλήψεις.

Πού αναζητούνται επίσημα στοιχεία για αποβιώσαντες

Οι τράπεζες επιβεβαιώνουν τον θάνατο πελάτη μέσω τριών κύριων πηγών: