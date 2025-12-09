ΠτΔ: Αναγείρονται 500 οικιστικές μονάδες σε κρατική γη αξίας €70 εκατομμυρίων

Οι νέες κατοικίες θα παραχωρούνται με προσιτό ενοίκιο σε οικογένειες και μονήρη άτομα, με έμφαση στη Νέα Γενιά, στο πλαίσιο των στεγαστικών σχεδίων που παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Η ανέγερση θα γίνει μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού με τη μέθοδο Design and Build, ενώ η κυριότητα θα παραμείνει στο κράτος. Στη διαχείριση των μονάδων θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η στεγαστική πολιτική αποτελεί κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε επενδύσεις άνω των €300 εκατ. την τελευταία τριετία. Τόνισε ότι η δαπάνη για στέγαση «είναι επένδυση» που προσφέρει ολιστικές λύσεις για εκατοντάδες νοικοκυριά.

Νέο Σχέδιο Ανέγερσης Μονάδων Συλλογικής Διαμονής

Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου ανακοίνωσε νέο στεγαστικό σχέδιο για Μονάδες Συλλογικής Διαμονής, στοχευμένο σε εργαζομένους στους τομείς βιομηχανίας, τουρισμού και εμπορίου. Το σχέδιο προβλέπει δημιουργία εξειδικευμένων χώρων διαμονής με μειωμένο εμβαδόν, λιγότερους χώρους στάθμευσης και περιορισμένους κοινόχρηστους χώρους.

Στόχος είναι η στέγαση εποχικών και άλλων εργαζομένων, η βελτίωση της λειτουργίας των παραγωγικών κλάδων και η σταδιακή εξισορρόπηση της αγοράς εργασίας και κατοικίας, συμβάλλοντας σε αποσυμπίεση των τιμών.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η στεγαστική πολιτική στηρίζεται σε δύο άξονες: αύξηση οικιστικού αποθέματος και ενίσχυση αγοραστικής δύναμης πολιτών, με προτεραιότητα την παραγωγή προσιτής κατοικίας και τη στήριξη χαμηλά και μεσαία αμειβόμενων πολιτών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών στο Προεδρικό Μέγαρο, σε μια εκδήλωση για τη Στεγαστική μας πολιτική και τις συνεχείς μας προσπάθειες για την άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος.

Όπως έχουμε αποδείξει από την πρώτη στιγμή ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου, η στεγαστική πολιτική βρίσκεται στην προμετωπίδα των προτεραιοτήτων μας, όχι με λόγια αλλά με συγκεκριμένες ενέργειες, με επτά μέχρι στιγμής συγκεκριμένα στεγαστικά σχέδια, όπως τα παρουσίασε προηγουμένως ο Υπουργός Εσωτερικών, από τα οποία επωφελούνται εκατοντάδες συμπολίτες μας.

Για τη δική μας διακυβέρνηση, η δαπάνη στη στέγαση δεν προσεγγίζεται ως κόστος, αλλά ως επένδυση για το μέλλον της χώρας μας. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο συνολικό ποσό που έχουμε μέχρι σήμερα επενδύσει, για να καταδείξω τη σημασία που αποδίδουμε στην αντιμετώπιση της στεγαστικής πρόκλησης και, κατ’ επέκταση, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας: Συνολικά, η μέχρι τώρα επένδυση της παρούσας διακυβέρνησης στη στεγαστική πολιτική ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, αριθμός ίσως μοναδικός για τα κυπριακά δεδομένα.

Το μεγάλο ενδιαφέρον, και χαιρόμαστε για αυτό, που παρατηρείται από δικαιούχους, και ειδικότερα Νέους και Νέες του τόπου μας για συμμετοχή στα στεγαστικά σχέδια της κυβέρνησης, αποδεικνύει την ορθότητα της στεγαστικής μας πολιτικής- και ευχαριστώ όλους που μας βοηθούν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, το ΕΤΕΚ, τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης- η οποία είναι αποτέλεσμα συνεχούς μελέτης των δεδομένων που επικρατούν στην αγορά αλλά και της καταγραφής των κοινωνικών αναγκών. H στρατηγική μας στρέφεται προς δύο κατευθύνσεις: Tην αύξηση του οικιστικού αποθέματος και την οικονομική ενίσχυση συμπατριωτών μας, κυρίως, επαναλαμβάνω, της Νέας Γενιάς, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προσιτή στέγη, είτε με ενοίκιο είτε με αγορά.

Πριν από λίγο, ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε και την απόφασή μας για το Στεγαστικό Σχέδιο Ανέγερσης Μονάδων Συλλογικής Διαμονής, το οποίο θα παρέχει επιλογή στέγασης κατά κύριο λόγο σε εργαζομένους, που απασχολούνται σε τομείς που έχουν αυξημένη ανάγκη σε προσωπικό.

Πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο, το οποίο θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση της αυξημένης ζήτησης στέγης και θα συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του κόστους στέγασης. Ένα σχέδιο, το οποίο εδώ και καιρό, αποτελούσε αίτημα και των κοινωνικών εταίρων και διαμορφώθηκε και με τη δική τους συνεργασία, για την οποία τους ευχαριστώ δημόσια.

Επιπλέον των όσων έχουν προαναφερθεί, είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ένα ακόμη σημαντικό σχέδιο της Κυβέρνησης μας, μια ακόμη εμβληματική πολιτική για άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος:

Συγκεκριμένα, η Κυβέρνησή μας αποφάσισε την κατασκευή 500 περίπου νέων οικιστικών μονάδων, οι οποίες θα παραχωρηθούν έναντι προσιτού ενοικίου, σε οικογένειες ή και μονήρη άτομα, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, πάντα με έμφαση στη Νέα Γενιά του τόπου μας.

Οι οικιστικές μονάδες θα ανεγερθούν σε κρατική γη στη Λευκωσία, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα και στην Πάφο, σε τεμάχια που έχει ήδη υποδείξει το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Με βάση τον σχεδιασμό μας, δημιουργούνται μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα ώστε να επιτευχθούν και οικονομίες κλίμακος.

Πέραν του κόστους κατασκευής των 500 περίπου οικιστικών μονάδων, που υπολογίζεται στα 70 εκατομμύρια ευρώ, η αξία της κρατικής γης στην οποία θα ανεγερθούν ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Τα κρατικά τεμάχια θα διατεθούν μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού στον ιδιωτικό τομέα για ανέγερση με τη μέθοδο Σχεδιασμός-Κατασκευή (Design and Build), όπως μας είχε υποδειχθεί, με την κυριότητά τους να παραμένει στην ιδιοκτησία του κράτους.

Για τη διάθεση και διαχείριση των οικιστικών μονάδων θα αξιοποιήσουμε και την τεχνογνωσία και εμπειρία του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, παράλληλα με τα δικά του Σχέδια προσιτού ενοικίου.

Η απόφαση που ανακοινώνουμε σήμερα για την ανέγερση 500 περίπου οικιστικών μονάδων, προστίθεται στις παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούμε για την άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος.

Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι όλα τα στεγαστικά σχέδια που έχουμε εξαγγείλει είναι υλοποιήσιμα, είναι οικονομικά βιώσιμα και το πιο σημαντικό, προσφέρουν σε εκατοντάδες οικογένειες και συμπολίτες μας, κυρίως – επαναλαμβάνω – στη Νέα Γενιά, τη δυνατότητα εξεύρεσης ολιστικής λύσης για κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών.

Και όλα αυτά, είναι εφικτά ως αποτέλεσμα της υπεύθυνης οικονομικής μας πολιτικής, που επιτρέπει στο κράτος να διαθέτει την απαραίτητη δημοσιονομική επάρκεια για υλοποίηση στεγαστικής πολιτικής, κατά τρόπο στοχευμένο και αποτελεσματικό.

Με τις νέες παρεμβάσεις που ανακοινώσαμε σήμερα, αποδεικνύουμε τη συνέπεια με την οποία υλοποιούμε τη στεγαστική μας πολιτική, η οποία, πέραν της κοινωνικής της διάστασης, βρίσκεται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής που ακολουθούμε.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το στεγαστικό θα έχει σημαντική θέση και στην ατζέντα της επικείμενης κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχος και επιδίωξή μας είναι η χάραξη συγκεκριμένων δράσεων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σημειώνω πως, παρά το γεγονός ότι τα ζητήματα της στέγασης είναι εθνική αρμοδιότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά και από δικές μας πρωτοβουλίες τόσο στο επίπεδο του Υπουργού Εσωτερικών όσο και στο δικό μου επίπεδο, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κινείται σε συλλογικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της εν λόγω ευρωπαϊκής πρόκλησης.

Για πρώτη φορά, το θέμα της στέγασης συζητήθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον περασμένο Οκτώβριο και είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι με πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα υφιστάμενα κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής μπορούν να ανακατανεμηθούν και να αξιοποιηθούν και για σκοπούς της στεγαστικής πολιτικής.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, έχουμε αποφασίσει ότι ο Υπουργός Εσωτερικών θα καλέσει άτυπο Συμβούλιο των αρμόδιων Υπουργών Στέγασης ώστε να συζητηθεί η αξιοποίηση περαιτέρω ευρωπαϊκών πόρων για το στεγαστικό.

Την ίδια στιγμή αναμένουμε τις αμέσως επόμενες μέρες την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάσει δημόσια το ευρωπαϊκό σχέδιο προσιτής στέγης, το οποίο ασφαλώς θα αξιοποιήσουμε στο έπακρον, πάντα προς όφελος των πολιτών μας.

Κλείνω, επαναλαμβάνοντας ότι, ακολουθώντας πιστά το πρόγραμμα διακυβέρνησής μας, που εδράζεται στον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό, σε ένα κράτος πραγματικά κοινωνικά ευαίσθητο, με ισχυρό δίκτυ προστασίας και στήριξης των ευάλωτων, των νέων, των οικογενειών, της μεσαίας τάξης, πορευόμαστε με την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την ισχύ που μας προσφέρει η ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία μας ως αποτέλεσμα της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής. Μοναδική έγνοια και προτεραιότητά μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της εποχής μας και φυσικά τις προσδοκίες της κυπριακής κοινωνίας, σε μια χώρα που αλλάζει καθημερινά».