Ραντεβού με ένα «κλικ» και εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης – Τι αλλάζει από σήμερα σε ΚΕΠ και ΚΕΠΟ

Με στόχο να μπει τέλος στην ταλαιπωρία, τις ουρές και τις πολύωρες αναμονές, το κράτος φέρνει δύο μεγάλες αλλαγές που φέρνουν τα ΚΕΠ… στην οθόνη μας:

Ηλεκτρονικά Ραντεβού στα ΚΕΠ και ΚΕΠΟ

Οι πολίτες μπορούν πλέον να προγραμματίζουν εύκολα και γρήγορα τα ραντεβού τους ηλεκτρονικά, χωρίς αναμονές, μέσω της ιστοσελίδας https://kep-kepo.gov.cy/appointments. Το σύστημα επιτρέπει επιλογή Σημείου Εξυπηρέτησης, υπηρεσίας, ημερομηνίας και ώρας, προσφέροντας μια άμεση και αποδοτική διαδικασία προγραμματισμού.

Εξυπηρέτηση Πολιτών μέσω Τηλεδιάσκεψης

Τα ΚΕΠ θα εξυπηρετούν πλέον τους πολίτες μέσω τηλεδιάσκεψης για μια διευρυμένη σειρά υπηρεσιών, διασφαλίζοντας πρόσβαση σε σημαντικά πιστοποιητικά και πληροφορίες, χωρίς ανάγκη για φυσική μετάβαση σε σημεία εξυπηρέτησης.

Οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης απευθύνονται μόνο σε Κύπριους πολίτες και περιλαμβάνουν:

Ταυτοποίηση προφίλ πολιτών (φυσικά πρόσωπα) στο CY-LOGIN Έκδοση Βεβαιώσεων Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ)

Αναλυτική κατάσταση αποδοχών ασφαλισμένου κατά εργοδότη

Ασφαλιστικός λογαριασμός για όλα τα χρόνια

Κατάσταση ασφαλιστικού λογαριασμού για το εκάστοτε έτος

Βεβαιώσεις για λήψη παροχών ΥΚΑ, όπως επιδόματα, συντάξεις και παροχές

Βεβαίωση μη ασφαλισμένου πολίτη στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υ.Κ.Α. Β-1)

Βεβαίωση δικαιούχου μακροπρόθεσμης παροχής (Υ.Κ.Α. Β-2)

Βεβαίωση δικαιούχου σύνταξης ανικανότητας ή αναπηρίας (Υ.Κ.Α. Β-3)

Βεβαίωση ασφαλισμένου ως αυτοτελώς εργαζόμενου (Υ.Κ.Α. Β-5)

Παροχή Πληροφοριών ΥΚΑ για την πρόοδο αιτημάτων Έκδοση Βεβαιώσεων Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ)

Βεβαίωση για Επίδομα Τέκνου

Βεβαίωση για Επίδομα Τέκνου & Μονογονεϊκής Οικογένειας

Βεβαίωση Μη Λήπτη Επιδόματος Τέκνου

Παροχή Πληροφοριών ΥΔΕΠ για Επίδομα Τέκνου & Μονογονεϊκής Οικογένειας

Με τη λειτουργία των νέων αυτών ψηφιακών καναλιών ενισχύουμε περαιτέρω το δίκτυο των ΚΕΠ και ΚΕΠΟ, κάνουμε τις δημόσιες υπηρεσίες πιο προσιτές, πιο γρήγορες και πιο φιλικές προς τον πολίτη και κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία προς ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό ψηφιακό κράτος.