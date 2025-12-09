Αναβολή στην υπόθεση Θανάση Νικολάου λόγω μαρτυρικού υλικού - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία

Το κατηγορητήριο εναντίον των πέντε – του ιατροδικαστή και τεσσάρων πρώην αξιωματικών της Αστυνομίας – αφορά 39 κατηγορίες που σχετίζονται με συνωμοσία προς αποτροπή της πορείας της δικαιοσύνης, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού από δημόσιο λειτουργό, ψευδορκία, παροχή ψευδών πληροφοριών, καταστροφή αποδεικτικού στοιχείου και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία.

Όπως αναφέρθηκε από πλευράς υπεράσπισης, υπάρχει πρόθεση να τεθούν προδικαστικές ενστάσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με την ίδια την καταχώρηση και έγκριση του κατηγορητηρίου, καθώς όπως υποδείχθηκε, ο δικηγόρος της οικογένειας, Σάββας Μάτσας, είχε διοριστεί ως ανεξάρτητος ανακριτής στην υπόθεση του Θανάση Νικολάου και δεν μπορεί να είναι και κατήγορος.

Παράλληλα, η υπεράσπιση κατέθεσε λίστα με δημοσιεύματα δηλώσεων του κ. Μάτσα στα ΜΜΕ, έκανε λόγο για «παραπλάνηση του δικαστηρίου», σημείωσε ότι το κατηγορητήριο θα πρέπει να θεωρηθεί άκυρο και εξέφρασε την πρόθεση για περισσότερες προδικαστικές ενστάσεις, εάν δεν ικανοποιηθεί η συγκεκριμένη.

Επιπρόσθετα, η υπεράσπιση ζήτησε όπως της παραδοθεί, όλο το μαρτυρικό υλικό , με τον δικηγόρο της οικογένειας να αναφέρει πως αυτό είναι έτοιμο και θα δοθεί εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρόνου.

Το δικαστήριο εξέφρασε προβληματισμό όσον αφορά στο χρόνο που θα παρέλθει εάν υπάρχουν ξεχωριστές προδικαστικές ενστάσεις από τους δικηγόρους των κατηγορούμενων και ζήτησε όπως αυτές υποβληθούν μαζί, προς αποφυγή διάσπασης της διαδικασίας, ενώ έδωσε οδηγίες για παράδοση του μαρτυρικού υλικού στην υπεράσπιση.

Τέλος, όρισε όπως η διαδικασία συνεχιστεί στις 22 Ιανουαρίου 2026 (10:30), με τους πέντε κατηγορούμενους να υπογράφουν χρηματική εγγύηση προς διασφάλιση της παρουσίας τους ενώπιον του δικαστηρίου.

