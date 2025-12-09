Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑναβολή στην υπόθεση Θανάση Νικολάου λόγω μαρτυρικού υλικού - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναβολή στην υπόθεση Θανάση Νικολάου λόγω μαρτυρικού υλικού - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία

 09.12.2025 - 12:19
Αναβολή στην υπόθεση Θανάση Νικολάου λόγω μαρτυρικού υλικού - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού παρουσιάστηκαν, το πρωί της Τρίτης, τα πέντε πρόσωπα που κατηγορούνται, στο πλαίσιο ιδιωτικής ποινικής δίωξης, σε σχέση με τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του. Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 22 Ιανουαρίου 2026, εν αναμονή παράδοσης του μαρτυρικού υλικού στην υπεράσπιση, που προτίθεται να θέσει προδικαστικές ενστάσεις.

Το κατηγορητήριο εναντίον των πέντε – του ιατροδικαστή και τεσσάρων πρώην αξιωματικών της Αστυνομίας – αφορά 39 κατηγορίες που σχετίζονται με συνωμοσία προς αποτροπή της πορείας της δικαιοσύνης, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού από δημόσιο λειτουργό, ψευδορκία, παροχή ψευδών πληροφοριών,  καταστροφή αποδεικτικού στοιχείου και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία.

Όπως αναφέρθηκε από πλευράς υπεράσπισης, υπάρχει πρόθεση να τεθούν προδικαστικές ενστάσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με την ίδια την καταχώρηση και έγκριση του κατηγορητηρίου, καθώς όπως υποδείχθηκε, ο δικηγόρος της οικογένειας, Σάββας Μάτσας, είχε διοριστεί ως ανεξάρτητος ανακριτής στην υπόθεση του Θανάση Νικολάου και δεν μπορεί να είναι και κατήγορος.

Παράλληλα, η υπεράσπιση κατέθεσε λίστα με δημοσιεύματα δηλώσεων του κ. Μάτσα στα ΜΜΕ, έκανε λόγο για «παραπλάνηση του δικαστηρίου», σημείωσε ότι το κατηγορητήριο θα πρέπει να θεωρηθεί άκυρο και εξέφρασε την πρόθεση για περισσότερες προδικαστικές ενστάσεις, εάν δεν ικανοποιηθεί η συγκεκριμένη.

Επιπρόσθετα, η υπεράσπιση ζήτησε όπως της παραδοθεί, όλο το μαρτυρικό υλικό , με τον δικηγόρο της οικογένειας να αναφέρει πως αυτό είναι έτοιμο και θα δοθεί εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρόνου.

Το δικαστήριο εξέφρασε προβληματισμό όσον αφορά στο χρόνο που θα παρέλθει εάν υπάρχουν ξεχωριστές προδικαστικές ενστάσεις από τους δικηγόρους των κατηγορούμενων και ζήτησε όπως αυτές υποβληθούν μαζί, προς αποφυγή διάσπασης της διαδικασίας, ενώ έδωσε οδηγίες για παράδοση του μαρτυρικού υλικού στην υπεράσπιση.

Τέλος, όρισε όπως η διαδικασία συνεχιστεί στις 22 Ιανουαρίου 2026 (10:30), με τους πέντε κατηγορούμενους να υπογράφουν χρηματική εγγύηση προς διασφάλιση της παρουσίας τους ενώπιον του δικαστηρίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων η Φούλλα Στυλιανού: Ήταν μόλις 64 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας
Νέα απάτη στο όνομα της Αστυνομίας - Πώς προσπαθούν να σας ξεγελάσουν και τι να προσέξετε
Οι 4 νέες κορεάτικες σειρές του Netflix που αξίζουν μία θέση στη watchlist σου
Επίσημα τέλος γι' αυτούς τους τηλεφωνικούς αριθμούς από αύριο - Γιατί θα τεθούν εκτός λειτουργίας και τι προνοεί νομοθεσία
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025
Παπαρίζου: Τα νεότερα για την υγεία της! Τι ήταν αυτό που προκάλεσε το λιποθυμικό επεισόδιο;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ραντεβού με ένα «κλικ» και εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης – Τι αλλάζει από σήμερα σε ΚΕΠ και ΚΕΠΟ

 09.12.2025 - 11:53
Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Κανείς δεν περίμενε θετικά σχόλια από την αντιπολίτευση – Η Κυβέρνηση έχει ξεκάθαρο ιδεοπολιτικό πλαίσιο»

 09.12.2025 - 12:23
ΠτΔ: Αναγείρονται 500 οικιστικές μονάδες σε κρατική γη αξίας €70 εκατομμυρίων

ΠτΔ: Αναγείρονται 500 οικιστικές μονάδες σε κρατική γη αξίας €70 εκατομμυρίων

Την ανέγερση περίπου 500 οικιστικών μονάδων σε τέσσερις επαρχίες, συνολικής δαπάνης €70 εκατ., ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι μονάδες θα κατασκευαστούν σε κρατική γη αξίας €7 εκατ., σε τεμάχια που έχουν υποδειχθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, σε περιοχές της Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Αναγείρονται 500 οικιστικές μονάδες σε κρατική γη αξίας €70 εκατομμυρίων

ΠτΔ: Αναγείρονται 500 οικιστικές μονάδες σε κρατική γη αξίας €70 εκατομμυρίων

  •  09.12.2025 - 11:51
Λήξαν το σενάριο αποχώρησης της ΕΔΕΚ από την Κυβέρνηση - Τι διαμηνύθηκε στη συνάντηση με τον ΠτΔ

Λήξαν το σενάριο αποχώρησης της ΕΔΕΚ από την Κυβέρνηση - Τι διαμηνύθηκε στη συνάντηση με τον ΠτΔ

  •  09.12.2025 - 11:36
Δημόσια πρόσκληση Νικόλα στη ΔΗΠΑ

Δημόσια πρόσκληση Νικόλα στη ΔΗΠΑ

  •  09.12.2025 - 11:18
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Κανείς δεν περίμενε θετικά σχόλια από την αντιπολίτευση – Η Κυβέρνηση έχει ξεκάθαρο ιδεοπολιτικό πλαίσιο»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Κανείς δεν περίμενε θετικά σχόλια από την αντιπολίτευση – Η Κυβέρνηση έχει ξεκάθαρο ιδεοπολιτικό πλαίσιο»

  •  09.12.2025 - 12:23
Αναβολή στην υπόθεση Θανάση Νικολάου λόγω μαρτυρικού υλικού - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία

Αναβολή στην υπόθεση Θανάση Νικολάου λόγω μαρτυρικού υλικού - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία

  •  09.12.2025 - 12:19
Κακοκαιρία BYRON: Χαλασμός Κυρίου στα Κατεχόμενα – Πλημμύρισαν υποστατικά και οχήματα επιπλέουν σε δρόμους-ποτάμια – Φωτογραφίες

Κακοκαιρία BYRON: Χαλασμός Κυρίου στα Κατεχόμενα – Πλημμύρισαν υποστατικά και οχήματα επιπλέουν σε δρόμους-ποτάμια – Φωτογραφίες

  •  09.12.2025 - 12:23
Ο Γενικός Ελεγκτής με περούκα και γυαλιά σε λεωφορείο – Δείτε την viral φωτογραφία – Πώς απαντά η Ελεγκτική Υπηρεσία

Ο Γενικός Ελεγκτής με περούκα και γυαλιά σε λεωφορείο – Δείτε την viral φωτογραφία – Πώς απαντά η Ελεγκτική Υπηρεσία

  •  09.12.2025 - 12:34
Νέα απάτη στο όνομα της Αστυνομίας - Πώς προσπαθούν να σας ξεγελάσουν και τι να προσέξετε

Νέα απάτη στο όνομα της Αστυνομίας - Πώς προσπαθούν να σας ξεγελάσουν και τι να προσέξετε

  •  09.12.2025 - 10:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα