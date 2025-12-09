Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Εξέφρασε ετοιμότητα αποδοχής αύξησης αφορολόγητου μετά από συνάντηση με κόμματα

 09.12.2025 - 16:38
ΥΠΟΙΚ: Εξέφρασε ετοιμότητα αποδοχής αύξησης αφορολόγητου μετά από συνάντηση με κόμματα

 09.12.2025 - 16:38

Την ετοιμότητα της Κυβέρνησης να αποδεχθεί «κάποια αύξηση του αφορολόγητου ορίου», εξέφρασε την Τρίτη ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ύστερα από συνάντηση, διάρκειας σχεδόν δύο ωρών, με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, ο κ. Κεραυνός ανακοίνωσε την αύξηση του εισοδηματικού ορίου για οικογένειες με πέντε παιδιά στις 200.000 ευρώ και την κατάργηση του φόρου χαρτοσήμων.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, «υπήρξε μια μεγάλη σύγκλιση απόψεων και αναμένω ότι στα περιθώρια αυτά που έχει αποδεχθεί η Κυβέρνηση ότι θα υποβληθούν τροποποιήσεις από κόμματα, ούτως ώστε να προχωρήσουμε με τη φορολογική μεταρρύθμιση».

«Είμαστε ως Κυβέρνηση έτοιμοι να αποδεχθούμε κάποια αύξηση του αφορολόγητου ορίου. Έχουμε δεχθεί και κατανοήσει το θέμα της κλιμακωτής επιχορήγησής σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών και να αυξηθούν τα όρια των εισοδηματικών κριτηρίων», υπογράμμισε ο κ. Κεραυνός.

Ανέφερε ότι ειδικά για το θέμα των πέντε παιδιών και άνω έγινε αποδεκτό «ένα μεγάλο όριο οικογενειακού εισοδήματος ώστε να ανακουφιστούν αυτές οικογένειες με τα πέντε παιδιά και άνω που φθάνει και τις 200.000 ευρώ».

Αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών και της υπερβολικής ρύθμισης, ο κ. Κεραυνός είπε ότι «έχουμε συμφωνήσει να καταργηθεί και ο φόρος χαρτοσήμων».

«Το Υπουργείο Οικονομικών έχει προσδιορίσει τα σημεία στα οποία μπορεί να συναινέσει, σταθμίζοντας το γεγονός της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητάς», πρόσθεσε.

Σε αυτά τα πλαίσια, συνέχισε, «έχουμε συμφωνήσει ότι θα κινηθούν τα κόμματα για να καταθέσουν τροποποιήσεις, οι οποίες θα είναι ακριβώς εντός αυτών των πλαισίων».

Τόσο ο Υπουργός όσο και οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων παρέπεμψαν στην αυριανή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για ανακοινώσεις σε σχέση με τις λεπτομέρειες των φορολογικών κλιμάκων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

