Αυτοί είναι οι νικητές της κλήρωσης για τη χορηγία για αγορά ηλεκτρικού οχήματος - Δείτε πίνακες

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που έχουν καταχωρηθεί ανά κατηγορία είναι:

α. Δ5 6428 αιτήσεις

β. Δ7 187 αιτήσεις

γ. Δ8 373 αιτήσεις

δ. Δ9 1003 αιτήσεις

ε. Δ10 513 αιτήσεις

Βάσει του Οδηγού του Σχεδίου, προκαταρκτική έγκριση θα αποσταλεί στους πρώτους κατά σειρά κληρωθέντες ανά κατηγορία, ως ακολούθως:

α. Δ5 380 προκαταρτικές εγκρίσεις

β. Δ7 40 προκαταρτικές εγκρίσεις

γ. Δ8 40 προκαταρτικές εγκρίσεις

δ. Δ9 50 προκαταρτικές εγκρίσεις

ε. Δ10 10 προκαταρτικές εγκρίσεις

Οι νικητές της κλήρωσης θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα. Παρακάτω εμφανίζονται οι νικητές οι οποίοι αναγράφονται με τον αριθμό της αίτησής τους. Τον αριθμό της αίτησής σου μπορείς να τον εντοπίσεις στο ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβες όταν καταχώρησες την αίτηση.

Οι νικητές της κατηγορίας Δ5:

Οι νικητές της κατηγορίας Δ7:

Οι νικητές της κατηγορίας Δ8:

Οι νικητές της κατηγορίας Δ9:

Οι νικητές της κατηγορίας Δ10:

Όσοι αιτητές, με βάση την κλήρωση, δεν λάβουν προκαταρκτική έγκριση, θεωρούνται επιλαχόντες. Η σειρά κατάταξης τους θα αναρτηθεί με ανακοίνωση που θα ακολουθήσει. Σε περίπτωση που δικαιούχοι προκαταρκτικής έγκρισης δεν προχωρήσουν στην υλοποίηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, θα αποσταλούν προκαταρκτικές εγκρίσεις σε αντίστοιχο αριθμό επιλαχόντων ανά κατηγορία.

