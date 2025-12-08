Ecommbx
Ιδού το νέο σχέδιο Χορηγιών «ΑΗΚ+»: Τι περιλαμβάνει και ποιους αφορά - Αναλυτικά τα ποσά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδού το νέο σχέδιο Χορηγιών «ΑΗΚ+»: Τι περιλαμβάνει και ποιους αφορά - Αναλυτικά τα ποσά

 08.12.2025 - 14:24
Ιδού το νέο σχέδιο Χορηγιών «ΑΗΚ+»: Τι περιλαμβάνει και ποιους αφορά - Αναλυτικά τα ποσά

Η ΑΗΚ Προμήθεια ανακοινώνει την έναρξη του νέου Σχεδίου Χορηγιών «ΑΗΚ+», ενός στοχευμένου προγράμματος που υλοποιείται σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και αποσκοπεί στην ουσιαστική υποστήριξη της μετάβασης προς ένα καθαρότερο, αποδοτικότερο και οικονομικότερο ενεργειακό μοντέλο.

Το Σχέδιο προβλέπει οικονομική ενίσχυση για την αντικατάσταση φωτιστικών και παλαιών κλιματιστικών με σύγχρονες, υψηλής ενεργειακής απόδοσης συσκευές, προσφέροντας άμεσα οφέλη τόσο σε επιχειρήσεις, οργανισμούς όσο και σε νοικοκυριά. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύεται η ενεργειακή αποδοτικότητα και στηρίζεται η στρατηγική της ΑΗΚ για επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

Το Σχέδιο Χορηγιών «ΑΗΚ+» περιλαμβάνει δύο κατηγορίες χορηγιών:

Κατηγορία Α – Αντικατάσταση φωτιστικών με τεχνολογία LED

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και τοπικές αρχές που επιθυμούν άμεσα τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αναβάθμισης του φωτισμού τους. Στην κατηγορία αυτή επιχορηγείται η προμήθεια:

· Φωτιστικών LED 60×60 εκ., με χορηγία €30 ανά τεμάχιο

· Στρογγυλών Φωτιστικών LED 17 εκ., με χορηγία €20 ανά τεμάχιο

Η μετάβαση σε φωτιστικά LED μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας έως και 70%, εξασφαλίζοντας άμεση εξοικονόμηση και βελτιωμένη ποιότητα φωτισμού στους χώρους χρήσης.

Κατηγορία Β – Αντικατάσταση κλιματιστικών με μονάδες υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται σε ευάλωτους πελάτες της ΑΗΚ Προμήθεια (Διατίμηση 08) και στηρίζει οικονομικά την αντικατάσταση παλαιών, ενεργοβόρων κλιματιστικών με νέες συσκευές ενεργειακής κλάσης Α++ ή Α+++. Η χορηγία κυμαίνεται από €170 έως €470 ανά κλιματιστική μονάδα, ανάλογα με την ισχύ της νέας συσκευής.

Η αναβάθμιση σε σύγχρονα συστήματα κλιματισμού εξασφαλίζει σημαντική μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, βελτιστοποιημένη απόδοση θέρμανσης και ψύξης, καθώς και ουσιαστική εξοικονόμηση στον τελικό λογαριασμό.

Το Σχέδιο έχει συνολική διάρκεια τριών ετών, με περίοδο υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2028, ή μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων.

Η ΑΗΚ Προμήθεια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει ανά πάσα στιγμή σε τροποποιήσεις του Σχεδίου Χορηγιών «ΑΗΚ+».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Σχεδίου και απαιτούν την προσκόμιση σχετικών φωτογραφιών και τεχνικών στοιχείων. Για την κατηγορία των κλιματιστικών, προϋπόθεση αποτελεί και η παράδοση των παλαιών συστημάτων για ανακύκλωση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε €5,5 εκατ., εκ των οποίων €4,5 εκατ. προορίζονται για τις χορηγίες φωτιστικών και €1 εκατ. για τις κλιματιστικές μονάδες. Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες υποβολής διατίθενται στην ιστοσελίδα του Σχεδίου: www.ahkplus.org.cy

Το Σχέδιο Χορηγιών «ΑΗΚ+» αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΑΗΚ Προμήθεια για την ανάπτυξη υπηρεσιών και πρωτοβουλιών που προάγουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

