ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Ψήφος εμπιστοσύνης η παρουσία της Chevron στην κυπριακή ΑΟΖ - Aναγκαία η επιτάχυνση διαδικασιών με Αίγυπτο

 08.12.2025 - 12:37
Στην επιτάχυνση των διαδικασιών για ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων με την Αίγυπτο, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Πρόεδρο της Chevron αρμόδιο για τις αναδυόμενες χώρες κ. Χαβιέ λα Ρόσα, ο οποίος επισκέπτεται την Κύπρο προτού μεταβεί στην Αίγυπτο.

Καλωσορίζοντας τον κ. λα Ρόσα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «εκτιμούμε την παρουσία σας (στην κυπριακή ΑΟΖ), είναι ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης, όχι μόνο για μας, αλλά και για την Ευρώπη και για τη δυνατότητα η περιοχή να αναπτυχθεί ως εναλλακτική πηγή ενέργειας για την Ευρώπη.

Από την τελευταία μας συνάντηση στη Νέα Υόρκη, τον Σεπτέμβριο, είχαμε πολλές εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα. Πρέπει να ολοκληρώσουμε με την Αίγυπτο ό,τι εκκρεμεί, το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε το κοίτασμα Αφροδίτη. Πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειες μας», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

