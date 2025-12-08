ΠΑΡΑ-THEMA: Ανασχηματισμός… επιτυχημένων;

Ecommbx
ΠΑΡΑ-THEMA

 08.12.2025 - 12:55
Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη ολοκληρώθηκε, και όπως συνηθίζεται σε τέτοιες στιγμές, οι απερχόμενοι Υπουργοί πήραν σειρά μπροστά στα μικρόφωνα για να αποχαιρετήσουν. Μόνο που αυτή τη φορά, ο αποχαιρετισμός έμοιαζε περισσότερο με… παρέλαση επιτυχιών. Ο καθένας με τη δική του λίστα «θριάμβων», μετρώντας έργα, πρωτοβουλίες και δράσεις που-αν κάποιος τους άκουγε χωρίς να γνωρίζει την πραγματικότητα -θα πίστευε πως αδίκως απομακρύνονται.

Διότι εδώ βρίσκεται και η ουσία:
Όταν ένας υπουργός είναι πραγματικά επιτυχημένος, ένας Πρόεδρος δεν τον αντικαθιστά. Τον κρατά.
Τόσο απλά.

Κι όμως, οι απερχόμενοι όχι μόνο δεν τοποθετήθηκαν με αυτοκριτική, όχι μόνο δεν αναρωτήθηκαν τι δεν πήγε καλά, αλλά παρουσίασαν εαυτούς ως τους πλέον αποτελεσματικούς διαχειριστές του κυβερνητικού έργου. Λες και η αλλαγή τους αποτελεί… λάθος του Προέδρου.

Με αποκορύφωμα την περίπτωση της Μαριλένας Ευαγγέλου, που μίλησε επί μακρόν, επιμένοντας πως άφησε πίσω της έργο και παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές-μια εικόνα ηρωικής εξόδου που περισσότερο μπέρδεψε παρά έπεισε.

Και φυσικά, ο Μάριος Χατσιώτης. Αν κάποιος τον άκουγε χωρίς να γνωρίζει τα δεδομένα, θα νόμιζε πως πρόκειται για έναν από τους πιο πετυχημένους υπουργούς της πρόσφατης ιστορίας. Απ’ ό,τι φάνηκε όμως, ο μόνος που είχε αυτή την εντύπωση… ήταν ο ίδιος.

Ο ανασχηματισμός – για να μην κρυβόμαστε – είναι πολιτική πράξη που στέλνει μήνυμα. Και το μήνυμα εδώ είναι ξεκάθαρο:
Ο Πρόεδρος δεν ήταν ικανοποιημένος.
Και όταν δεν είναι ικανοποιημένος, αλλάζει. Δεν χαϊδεύει αυτιά, δεν περιορίζεται σε διαβεβαιώσεις.

Αν οι απερχόμενοι θέλουν να πείσουν πως έκαναν τα πάντα τέλεια, ας απαντήσουν στο απλό ερώτημα:
Αφού ήσασταν τόσο πετυχημένοι… γιατί φεύγετε;

Η πολιτική δεν είναι μικρόφωνο και δελτίο Τύπου.
Είναι αποτέλεσμα. Και αυτά κρίνονται – από τον Πρόεδρο, από τους πολίτες, και όχι από όσους αποχωρούν μιλώντας για… «επιτυχίες».

Τ.Θ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΠτΔ: Ψήφος εμπιστοσύνης η παρουσία της Chevron στην κυπριακή ΑΟΖ - Aναγκαία η επιτάχυνση διαδικασιών με Αίγυπτο

 08.12.2025 - 12:37
Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Αττάλεια

 08.12.2025 - 12:50
Στην επιτάχυνση των διαδικασιών για ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων με την Αίγυπτο, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Πρόεδρο της Chevron αρμόδιο για τις αναδυόμενες χώρες κ. Χαβιέ λα Ρόσα, ο οποίος επισκέπτεται την Κύπρο προτού μεταβεί στην Αίγυπτο.

