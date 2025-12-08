Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: «Ανοικτός σε εισηγήσεις για φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς να ξηλωθούν βασικοί άξονες»

 08.12.2025 - 13:07
ΥΠΟΙΚ: «Ανοικτός σε εισηγήσεις για φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς να ξηλωθούν βασικοί άξονες»

Τη διαβεβαίωση ότι ΥΠΟΙΚ και Κυβέρνηση έχουν «μια θετική προσέγγιση» στο να ακούσουν τεκμηριωμένες εισηγήσεις για την φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς να ξηλωθούν κάποιοι βασικοί άξονες στο οικοδόμημα της μεταρρύθμισης για να μην χαλάσει το όλο οικοδόμημα, εξέφρασε τη Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός μιλώντας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών η οποία συνέχισε τη συζήτηση της δέσμης νομοσχεδίων για την φορολογική μεταρρύθμιση.

Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι αύριο θα καταθέσει τροπολογίες επί των νομοσχεδίων της φορολογικής μεταρρύθμισης. 

«Παραμένουν κάποιες βασικές αρχές και στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με την ανθεκτικότητα της οικονομίας μας και με την βασική αρχή ότι ένας βασικός στόχος της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι να ρυθμίσει το φορολογικό βάρος κατά ένα δικαιότερο τρόπο, μια δικαιότερη κατανομή», είπε ο κ. Κεραυνός στην αρχική του τοποθέτηση ενώπιον της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικό θέμα για την οικονομία και την κοινωνία η φορολογική μεταρρύθμιση.

«Υπάρχουν κάποιοι βασικοί άξονες στο οικοδόμημα της φορολογικής μεταρρύθμισης που δεν μπορούν να ξηλωθούν» διότι θα χαλάσει το όλο οικοδόμημα, πρόσθεσε.

Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση δεν είναι μια πρόταση κοινωνικής πολιτικής και πρόσθεσε ότι «στα πλαίσια της φορολογικής μεταρρύθμισης δεν είναι ουσιαστικό το θέμα να συζητούμε αύξηση επιδομάτων και χορηγήσεων διότι σε τέτοια περίπτωση θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τα επιδόματα τα οποία ήδη δίδονται μέσα από την κοινωνική πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση».

Σημείωσε ότι υπάρχει το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας  με προϋπολογισμό 870 εκατομμυρίων ευρώ για επιδόματα και άλλα.

Επίσης, ο ΥΠΟΙΚ είπε ότι «από την στιγμή που βασικό στοιχείο της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι η δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος, αυτόματα υπεισέρχονται και όροι που έχουν σχέση με κοινωνική πολιτική».

«Είμαστε διατεθειμένοι στο ΥΠΟΙΚ να ακούσουμε με μεγάλη προσοχή και καλή διάθεση να ανταποκριθούμε, νοουμένου ότι παραμένει το βασικό οικοδόμημα της φορολογικής μεταρρύθμισης όπως έχει σχεδιαστεί», υπογράμμισε.

Ανέφερε επίσης ότι παρακολουθεί με «πολύ προσοχή» τις εισηγήσεις, τις παρατηρήσεις και τις κριτικές της Επιτροπής και νιώθει ότι «υπάρχουν προτάσεις προς κατευθύνσεις τις οποίες μπορούμε να δούμε και να βρεθεί λύση για κάποια θέματα που απασχολούν την Βουλή και ευρύτερη την κοινωνία».

Αναφορικά με την φορολόγηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ταμείων προνοίας, που έθεσαν αρκετοί βουλευτές, ο κ. Κεραυνός είπε ότι υπάρχει επιστολή στις 2 Δεκεμβρίου από το Γραφείου Επιτρόπου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων προς την Επιτροπή την οποία «πρέπει να αναλύσουμε με μεγάλη προσοχή» τόσο η Επιτροπή όσο και το ΥΠΟΙΚ.

«Η γνωμάτευση που έχουμε από την Επίτροπο είναι ότι αυτό αποτελεί κρατική ενίσχυση», υπογράμμισε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠτΔ: Ψήφος εμπιστοσύνης η παρουσία της Chevron στην κυπριακή ΑΟΖ - Aναγκαία η επιτάχυνση διαδικασιών με Αίγυπτο

ΠτΔ: Ψήφος εμπιστοσύνης η παρουσία της Chevron στην κυπριακή ΑΟΖ - Aναγκαία η επιτάχυνση διαδικασιών με Αίγυπτο

Στην επιτάχυνση των διαδικασιών για ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων με την Αίγυπτο, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Πρόεδρο της Chevron αρμόδιο για τις αναδυόμενες χώρες κ. Χαβιέ λα Ρόσα, ο οποίος επισκέπτεται την Κύπρο προτού μεταβεί στην Αίγυπτο.

