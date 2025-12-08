VIDEO - Σοκ στο Τέξας: 22χρονη με αναπηρία βρέθηκε κλειδωμένη σε κλουβί σκύλου - Στο εδώλιο η θετή μητέρα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της 22ας Νοεμβρίου, όταν γείτονας άκουσε τις απεγνωσμένες κραυγές της 22χρονης.

Ο 24χρονος Τζάστιν Άντερσον ειδοποίησε την αστυνομία αφού κατέγραψε με το κινητό του τις σκηνές που, σύμφωνα με τις Aρχές, δείχνουν τη νεαρή γυναίκα να χτυπά την πόρτα του κλουβιού και να ζητά βοήθεια, λέγοντας ότι «φοβάται» και «πρέπει να πάει στην τουαλέτα».

«Άκουσα κάτι που δεν έμοιαζε φυσιολογικό. Κάτι μέσα μου είπε ότι πρέπει να το διερευνήσω», είπε ο ίδιος.

Η επέμβαση της αστυνομίας για τη διάσωση της 22χρονης

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της 60χρονης Κάντις “Candy” Τόμπσον και εντόπισαν την 22χρονη παγιδευμένη στην αυλή, μέσα σε κλουβί καλυμμένο με μουσαμάδες και κλεισμένο με συρματόσχοινο. Η θερμοκρασία ήταν περίπου 14 βαθμοί Κελσίου την ώρα εκείνη και η νεαρή γυναίκα φορούσε μόνο ένα T-shirt και φόρμες.

«Αυτό που είδαμε ήταν σοκαριστικό», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, Ντάνιελ Γκρατσιόζε. Η 22χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο τοπικό νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και στη συνέχεια σε συγγενείς της. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο ακόμη ευάλωτοι ενήλικες που ζούσαν στο σπίτι απομακρύνθηκαν άμεσα.

Η μαρτυρία – σοκ του γείτονα

Ο Άντερσον περιέγραψε λεπτό προς λεπτό πώς αντιλήφθηκε την κατάσταση. Αρχικά άκουσε φωνές που έμοιαζαν να προέρχονται «από μακριά ή πίσω από τον φράκτη». Όταν βεβαιώθηκε ότι η γυναίκα ζητούσε βοήθεια, άρχισε να καταγράφει με το κινητό «ώστε να μη μπορεί να αμφισβητηθεί τίποτα».

Στο βίντεο ακούγεται να καθησυχάζει την 22χρονη: «Η βοήθεια είναι εδώ… δεν θα σου ξανασυμβεί αυτό». Όπως είπε, η γυναίκα του αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη κακοποίηση «συμβαίνει συχνά». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι απλώς έκανε «αυτό που θα έπρεπε να κάνει κάθε άνθρωπος», στέλνοντας το μήνυμα: «Αν ακούς ή βλέπεις κάτι, μίλα».

Η θετή μητέρα και οι κατηγορίες

Η Τόμπσον, χήρα πρώην αρχηγού της τοπικής αστυνομίας και γνωστή στην περιοχή για τη μακροχρόνια δράση της ως ανάδοχος δεκάδων παιδιών, συνελήφθη το ίδιο βράδυ. Η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε στους γείτονες ότι η 22χρονη «ουρούσε παντού και κατέστρεφε το σπίτι», γι’ αυτό την κλείδωσε έξω.

Οι Αρχές τής απήγγειλαν βαρύτατες κατηγορίες για απαγωγή, κακοποίηση και έκθεση σε κίνδυνο ανάπηρου ατόμου, παράνομη κατακράτηση και επίθεση. Η Τόμπσον αντιμετωπίζει τώρα μια μακρά δικαστική διαδικασία, ενώ η κοινότητα δηλώνει αποσβολωμένη. «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος που έχει αναλάβει φροντίδα ατόμων με αναπηρίες μπορεί να τους κάνει κάτι τέτοιο», δήλωσε μια γειτόνισσα στη Daily Mail.

«Σπάνια βλέπουμε τέτοια πράγματα εδώ»

Ο αρχηγός της αστυνομίας επαίνεσε τον Άντερσον για την άμεση αντίδρασή του, λέγοντας ότι «ενεργοποίησε μηχανισμούς που έσωσαν τη ζωή της γυναίκας» και θα της προσφέρουν μακροχρόνια υποστήριξη. «Το Άνσον είναι μια μικρή, δεμένη κοινότητα. Δεν βλέπουμε συχνά τέτοια εγκλήματα, αλλά αυτό μας υπενθυμίζει ότι όλοι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση», πρόσθεσε.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την περιοχή και έχει ανοίξει νέο δημόσιο διάλογο για την εποπτεία των αναδόχων οικογενειών και την προστασία ευάλωτων ενηλίκων. Οι έρευνες συνεχίζονται.

