Ψάχνεις χριστουγεννιάτικη εξόρμηση; Ορεινό χωριό της Λεμεσού θα προσφέρει δωρεάν ζεστή σοκολάτα – Πολλές δραστηριότητες για παιδιά

Ένα πλούσιο πρόγραμμα με γιορτινή διάθεση, Χριστουγεννιάτικη αγορά, με δραστηριότητες για παιδιά, χειροτεχνίες / κατασκευές και εργαστήρι αγγειοπλαστικής.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

Χριστουγεννιάτικη αγορά

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τους μικρούς μας φίλους με τη συνοδεία της Παρασκευής Αντωνίου στα πλήκτρα

Δραστηριότητες για παιδιά από την ομάδα του «Colourful KIDS Parties»

Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια

Glitter tattoo

Μασκότ κατασκευές

Χειροτεχνίες

Φτιάξε το δικό σου μπισκότο

Φτιάξε το στολίδι σου

Εργαστήρι Αγγειοπλαστικής

Θεατρική παράσταση της Χρύσης Ανδρέου Μαρουλλή: «Η σκουληκούλα και ο μικρός τυμπανιστής»

Ένα μίνι παζαράκι θα πλαισιώσει τον περιβάλλοντα χώρο, της κεντρική πλατείας, από συγχωριανούς μας, όπου θα διαθέσουν τις πραμάτειες τους προς πώληση. Θα διατίθενται Φοινιώτικα λουκούμια, σπιτικά γλυκά, μαρμελάδες και άλλα Φοινιώτικα παραδοσιακά εδέσματα.

Ραντεβού λοιπόν στο χωριό μας, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2024, για ολοήμερη εκδρομή στο γραφικό Φοινί. Σας συστήνουμε να επισκεφθείτε και να θαυμάσετε από κοντά τον καταρράκτη της Χαντάρας, να σεργιανήσετε στα μεσαιωνικά γεφύρια του Φοινιού, της Εκκλησιάς, του Πισκόπου και της Ελιάς και να προσκυνήσετε στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και το αρχαίο μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων.

Εκ μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου Φοινιού θα προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ ζεστή σοκολάτα ή απολαύστε τον καφέ σας στην Κεντρική Πλατεία του Φοινιού παρέα με δροσερό νερό από τη βρύση της Πελλομαρούς. Τέλος εσείς και η παρέα σας επιλέξτε να γευματίσετε στα εστιατόρια της κοινότητας.

Ο σύνδεσμος «Ένα Όνειρο μια Ευχή» θα μας τιμήσει με την παρουσία και θα ευρίσκεται μαζί μας στο Χριστουγεννιάτικό μας Πανηγύρι.