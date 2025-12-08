Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψάχνεις χριστουγεννιάτικη εξόρμηση; Ορεινό χωριό της Λεμεσού θα προσφέρει δωρεάν ζεστή σοκολάτα – Πολλές δραστηριότητες για παιδιά

 08.12.2025 - 15:00
Ψάχνεις χριστουγεννιάτικη εξόρμηση; Ορεινό χωριό της Λεμεσού θα προσφέρει δωρεάν ζεστή σοκολάτα – Πολλές δραστηριότητες για παιδιά

Το Κέντρο Νεότητας Φοινιού σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο προσκαλούν όλους τους Φοινιώτες, απόδημους και Φίλους μας μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν στις εορταστικές Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της κοινότητας την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα από τις 11:00 μέχρι τις 15:00 στην Κεντρική Πλατεία του χωριού.

Ένα πλούσιο πρόγραμμα με γιορτινή διάθεση, Χριστουγεννιάτικη αγορά, με δραστηριότητες για παιδιά, χειροτεχνίες / κατασκευές και εργαστήρι αγγειοπλαστικής.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

Χριστουγεννιάτικη αγορά
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τους μικρούς μας φίλους με τη συνοδεία της Παρασκευής Αντωνίου στα πλήκτρα
Δραστηριότητες για παιδιά από την ομάδα του «Colourful KIDS Parties»
Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια
Glitter tattoo
Μασκότ κατασκευές
Χειροτεχνίες
Φτιάξε το δικό σου μπισκότο
Φτιάξε το στολίδι σου
Εργαστήρι Αγγειοπλαστικής
Θεατρική παράσταση της Χρύσης Ανδρέου Μαρουλλή: «Η σκουληκούλα και ο μικρός τυμπανιστής»

Εκ μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου Φοινιού θα προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ ζεστή σοκολάτα.

Ένα μίνι παζαράκι θα πλαισιώσει τον περιβάλλοντα χώρο, της κεντρική πλατείας, από συγχωριανούς μας, όπου θα διαθέσουν τις πραμάτειες τους προς πώληση. Θα διατίθενται Φοινιώτικα λουκούμια, σπιτικά γλυκά, μαρμελάδες και άλλα Φοινιώτικα παραδοσιακά εδέσματα.

Ραντεβού λοιπόν στο χωριό μας, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2024, για ολοήμερη εκδρομή στο γραφικό Φοινί. Σας συστήνουμε να επισκεφθείτε και να θαυμάσετε από κοντά τον καταρράκτη της Χαντάρας, να σεργιανήσετε στα μεσαιωνικά γεφύρια του Φοινιού, της Εκκλησιάς, του Πισκόπου και της Ελιάς και να προσκυνήσετε στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και το αρχαίο μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων.

Εκ μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου Φοινιού θα προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ ζεστή σοκολάτα ή απολαύστε τον καφέ σας στην Κεντρική Πλατεία του Φοινιού παρέα με δροσερό νερό από τη βρύση της Πελλομαρούς. Τέλος εσείς και η παρέα σας επιλέξτε να γευματίσετε στα εστιατόρια της κοινότητας.

Ο σύνδεσμος «Ένα Όνειρο μια Ευχή» θα μας τιμήσει με την παρουσία και θα ευρίσκεται μαζί μας στο Χριστουγεννιάτικό μας Πανηγύρι.

