ΑρχικήΔιεθνήΕξοργιστικό βίντεο από την Τουρκία: Έδεσαν στα θρανία μαθητές με αυτισμό για να κάνουν μάθημα
ΔΙΕΘΝΗ

Εξοργιστικό βίντεο από την Τουρκία: Έδεσαν στα θρανία μαθητές με αυτισμό για να κάνουν μάθημα

 08.12.2025 - 13:03
Εξοργιστικό βίντεο από την Τουρκία: Έδεσαν στα θρανία μαθητές με αυτισμό για να κάνουν μάθημα

Ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία ήρθε στο φως μέσα από βίντεο που κατέγραψε γονέας σε ειδικό σχολείο της Προύσσας: μαθητές με αυτισμό φαίνονται δεμένοι με σχοινιά στα θρανία τους την ώρα του μαθήματος, εικόνες που έχουν προκαλέσει σοκ στην τουρκική κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με τη Milliyet αρχές αντέδρασαν άμεσα. Η Επαρχιακή Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το περιστατικό, το οποίο αφορά σχολείο που φιλοξενεί παιδιά 9 έως 16 ετών με ειδικές ανάγκες.

Η Τουλάι Γκιουρέλ, μητέρα παιδιού με αυτισμό που φοιτά στο συγκεκριμένο σχολείο, περιέγραψε ένα περιβάλλον που όπως λέει όχι μόνο δεν υποστηρίζει τους μαθητές, αλλά τους επιβαρύνει: «Αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν σχολεία σε ήσυχες περιοχές. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που απαντούν συνεχώς αρνητικά στα παιδιά. Το παιδί μου είναι 11 ετών και έχει αυτισμό. Όταν ο γιος μου φοιτούσε στην Κόνια, ζωγράφιζε ακόμη και εικόνες. Όταν αλλάξαμε πόλη, άρχισαν τα προβλήματα. Παίρνουν το παιδί στο σχολείο και του λένε “Δεν μπορείς να μπεις μέσα, απαγορεύεται”».

Συνεχίζοντας, περιέγραψε την επίδραση του σχολικού περιβάλλοντος στην ψυχολογία του παιδιού της: «Το γεγονός ότι το παιδί βρίσκεται σε ακατάλληλο περιβάλλον του προκαλεί σοβαρή βλάβη. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που επιδεικνύουν βία. Αυτό γίνεται λόγω έλλειψης γνώσεων και εκπαίδευσης. Τους δένουν για να τους ελέγχουν», είπε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει κύμα αγανάκτησης, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

