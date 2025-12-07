Στο επίκεντρο Επιτροπής Οικονομικών ξανά η φορολογική μεταρρύθμιση τη Δευτέρα

Μετά την έκτακτη συνεδρία της Παρασκευής, διαμορφώθηκε σαφής τάση στη Βουλή υπέρ της αύξησης του αφορολόγητου ορίου και της ενίσχυσης των φορολογικών εκπτώσεων. Βουλευτές από ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΑΚΕΛ κατέθεσαν συγκεκριμένες εισηγήσεις, ενώ και ο ΔΗΣΥ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει με δικές του προτάσεις.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής και Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είχε δηλώσεις ότι η οικονομική ανάλυση του ΔΗΚΟ δείχνει ότι υπάρχει ασφαλές δημοσιονομικό περιθώριο για ουσιαστικές ελαφρύνσεις, περιλαμβανομένης της αύξησης του αφορολόγητου εισοδήματος και των υφιστάμενων εκπτώσεων για τέκνα, εξαρτώμενα πρόσωπα, τόκους στεγαστικών δανείων και ενοίκιο. Σημαντική θεωρεί επίσης την κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου, το οποίο χαρακτήρισε «αναχρονιστικό βάρος».

Από πλευράς ΔΗΣΥ, η Πρόεδρος του κόμματος και της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, δήλωσε ότι οι προτάσεις του κόμματος θα κινηθούν προς ενίσχυση χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, στήριξη οικογενειών με παιδιά και φοιτητές και διατήρηση ενός ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο ΔΗΣΥ θα καταθέσει τροπολογίες για αύξηση του αφορολόγητου, αλλαγές στις κλίμακες του 20% και 25%, ενισχυμένες εκπτώσεις για τέκνα και φοιτητές, κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου και μείωση φόρου κεφαλαιουχικών κερδών. Η κα. Δημητρίου τόνισε ότι δεν θα στηριχθούν προτάσεις που υπερβαίνουν το δημοσιονομικό περιθώριο και πως καμία νέα φορολογία δεν θα γίνει αποδεκτή.

Από το ΑΚΕΛ, ο βουλευτής Ανδρέας Καυκαλιάς είπε ότι το κόμμα προωθεί δέσμη μέτρων όπως φορολόγηση μεγάλης ακίνητης ιδιοκτησίας άνω των €3 εκατ., τέλος σε μεγάλες εταιρείες, μείωση ΦΠΑ σε ρεύμα και βασικά αγαθά, φορολόγηση υπερκερδών τραπεζών και εταιρειών ενέργειας και αύξηση του αφορολόγητου στις €22.500.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, δήλωσε ότι το κόμμα έχει έτοιμες τροπολογίες, οι οποίες έχουν ήδη παρουσιαστεί στον Υπουργό Οικονομικών. Μεταξύ των εισηγήσεων είναι αύξηση του αφορολόγητου στις €21.500, παροχή πίστωσης για όσους βρίσκονται κάτω από το αφορολόγητο για αντιμετώπιση της ακρίβειας, τιμαριθμοποίηση των κλιμάκων και ενισχυμένες εκπτώσεις για τέκνα, φοιτητές και τόκους στεγαστικών δανείων. Τόνισε ότι οι προτάσεις κινούνται εντός του δημοσιονομικού περιθωρίου του 2026.

Η κατ’ άρθρον συζήτηση θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, με το Υπουργείο Οικονομικών να αναμένεται να παρουσιάσει αναθεωρημένα νομοσχέδια, τα οποία θα ενσωματώνουν μέρος των εισηγήσεων ή τεχνικές βελτιώσεις.

Στην ατζέντα Kρατικός Προϋπολογισμός 2026, αλλά και συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2025

Πέραν της φορολογικής μεταρρύθμισης, η Επιτροπή Οικονομικών θα συζητήσει τη Δευτέρα και τις τροπολογίες κομμάτων επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, καθώς και τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό 2025.

Ο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός, ύψους €207.436, δεν αυξάνει τις συνολικές δαπάνες, καθώς συνοδεύεται από ισόποσες μειώσεις σε ήδη ψηφισθείσες δαπάνες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι αναγκαίος για κάλυψη αιτημάτων υπηρεσιών του δημοσίου για νέες θέσεις εργασίας και άλλες επείγουσες ανάγκες.

