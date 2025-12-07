Βασίλης Μπισμπίκης: «Στεναχωριέμαι περισσότερο για τους ανθρώπους τους κοντινούς μου, οι μακρινοί δεν με ενδιαφέρουν»

Οριστικοποιείται αύριο το νέο κυβερνητικό σχήμα - Αναλαμβάνουν και επίσημα καθήκοντα Υπουργοί και Υφυπουργοί
Σάρκα και οστά παίρνει αύριο το νέο κυβερνητικό σχήμα. Τρεις νέοι υπουργοί και μια νέα υφυπουργός αναλαμβάνουν και επίσημα καθήκοντα.
Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τον Λευτέρη Κουμαντάκη για τους ρόλους που παίζει, για τα λάθη του αλλά και για το σπίτι που θέλει να χτίσει με την Δέσποινα Βανδή στα Χανιά.
