Βασίλης Μπισμπίκης: «Στεναχωριέμαι περισσότερο για τους ανθρώπους τους κοντινούς μου, οι μακρινοί δεν με ενδιαφέρουν»

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τον Λευτέρη Κουμαντάκη για τους ρόλους που παίζει, για τα λάθη του αλλά και για το σπίτι που θέλει να χτίσει με την Δέσποινα Βανδή στα Χανιά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο LifeNewsCy