LIKE ONLINE

Taste Atlas: Η Ιταλία η «βασίλισσα» του φαγητού για το 2025 – Ποια θέση καταλαμβάνει η κυπριακή κουζίνα

 08.12.2025 - 12:18
Taste Atlas: Η Ιταλία η «βασίλισσα» του φαγητού για το 2025 – Ποια θέση καταλαμβάνει η κυπριακή κουζίνα

To Taste Atlas ανακοίνωσε τα βραβεία του 2025 για την καλύτερη κουζίνα στον κόσμο, τα κορυφαία πιάτα και, φυσικά, τις πόλεις που μπορεί κανείς να φάει καλύτερα. Από την λίστα με τις καλύτερες κουζίνες του κόσμου δεν θα μπορούσε να λείψει η Κύπρος.

Φέτος η κυπριακή κουζίνα βρίσκεται στην 100η θέση έμεινε ψηλά, σε αντίθεση με την Ελλάδα η οποία κατέλαβε την δεύτερη θέση, με την Ιταλία να βρίσκεται πλέον στην κορυφή. Το Περού, η Πορτογαλία και η Ισπανία συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα της λίστας του Taste Atlas.

Από εκεί και πέρα, ενδιαφέρον έχει επίσης η λίστα με τις κορυφαίες πόλεις για φαγητό στον κόσμο. Μια λίστα που βάφτηκε στα χρώματα της Ιταλίας, καθώς οι πέντε από τις έξι κορυφαίες πόλεις βρίσκονται στη γείτονα χώρα. Η Νάπολη αναδείχθηκε η «βασίλισσα» του φαγητού για φέτος, ενώ ακολουθούν Μιλάνο, Μπολόνια, Φλωρεντία, Μουμπάι (Ινδία) και Γένοβα.

Το TasteAtlas ανακήρυξε τη Νάπολη ως την καλύτερη πόλη να επισκεφθείς για φαγητό το 2026, κατατάσσοντάς την πρώτη μεταξύ 18.828 πόλεων στη βάση δεδομένων του, με βάση 590.228 έγκυρες αξιολογήσεις για 16.357 είδη φαγητού.

Η Νάπολη, που θεωρείται η γενέτειρα της πίτσας, είναι η πατρίδα μιας από τις πιο σημαντικές γαστρονομικές παραδόσεις της Ιταλίας. Η ναπολιτάνικη πίτσα, γνωστή για τη λεπτή, αφράτη ζύμη της και τα ελάχιστα, υψηλής ποιότητας υλικά της, παραμένει το πιο εμβληματικό πιάτο της πόλης. Η πόλη είναι επίσης γνωστή για την pizza fritta, ένα κλασικό τηγανητό πιάτο που σερβίρεται απλά σε ένα φύλλο χαρτιού, καθώς και για αρτοσκευάσματα όπως η περίφημη sfogliatella.

Ωστόσο, η ναπολιτάνικη κουζίνα ξεπερνά κατά πολύ αυτά τα βασικά πιάτα. Παραδοσιακά πιάτα όπως τα σπαγκέτι άλα πουτανέσκα, με τον τολμηρό συνδυασμό ντομάτας, ελιάς και κάπαρης, και τα σπαγκέτι άλα βόνγκολε, που αναδεικνύουν τις παράκτιες ρίζες της περιοχής, αντικατοπτρίζουν μια γαστρονομική ταυτότητα που διαμορφώθηκε στο πέρασμα των αιώνων.

Στη Νάπολη, η γαστρονομική εμπειρία αναβαθμίζεται από την ίδια την πόλη - τις πολυσύχναστες αγορές, τις υπαίθριες κουζίνες και τους σεφ που διατηρούν τις παραδοσιακές τεχνικές, προσδίδοντας σε κάθε πιάτο έναν ξεχωριστό τοπικό χαρακτήρα.

Με βάση την λίστα Taste Atlas οι επισκέπτες της Κύπρου θα πρέπει να δοκιμάσουν κλέφτικο, σούβλα, χαλλούμι, κεφαλοτύρι και στιφάδο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

