Taste Atlas: Η Ιταλία η «βασίλισσα» του φαγητού για το 2025 – Ποια θέση καταλαμβάνει η κυπριακή κουζίνα

Φέτος η κυπριακή κουζίνα βρίσκεται στην 100η θέση έμεινε ψηλά, σε αντίθεση με την Ελλάδα η οποία κατέλαβε την δεύτερη θέση, με την Ιταλία να βρίσκεται πλέον στην κορυφή. Το Περού, η Πορτογαλία και η Ισπανία συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα της λίστας του Taste Atlas.

Από εκεί και πέρα, ενδιαφέρον έχει επίσης η λίστα με τις κορυφαίες πόλεις για φαγητό στον κόσμο. Μια λίστα που βάφτηκε στα χρώματα της Ιταλίας, καθώς οι πέντε από τις έξι κορυφαίες πόλεις βρίσκονται στη γείτονα χώρα. Η Νάπολη αναδείχθηκε η «βασίλισσα» του φαγητού για φέτος, ενώ ακολουθούν Μιλάνο, Μπολόνια, Φλωρεντία, Μουμπάι (Ινδία) και Γένοβα.

Το TasteAtlas ανακήρυξε τη Νάπολη ως την καλύτερη πόλη να επισκεφθείς για φαγητό το 2026, κατατάσσοντάς την πρώτη μεταξύ 18.828 πόλεων στη βάση δεδομένων του, με βάση 590.228 έγκυρες αξιολογήσεις για 16.357 είδη φαγητού.

TasteAtlas World Food Awards. These are the 100 best food cities in the world.

Best Food City to visit in 2026: Naples, Italy 🇮🇹



TasteAtlas crowned Naples as the best food city in the world for 2026, ranking first among 18,828 cities in its database, based on 590,228 valid food ratings for 16,357 foods.



Naples,…

Η Νάπολη, που θεωρείται η γενέτειρα της πίτσας, είναι η πατρίδα μιας από τις πιο σημαντικές γαστρονομικές παραδόσεις της Ιταλίας. Η ναπολιτάνικη πίτσα, γνωστή για τη λεπτή, αφράτη ζύμη της και τα ελάχιστα, υψηλής ποιότητας υλικά της, παραμένει το πιο εμβληματικό πιάτο της πόλης. Η πόλη είναι επίσης γνωστή για την pizza fritta, ένα κλασικό τηγανητό πιάτο που σερβίρεται απλά σε ένα φύλλο χαρτιού, καθώς και για αρτοσκευάσματα όπως η περίφημη sfogliatella.

Ωστόσο, η ναπολιτάνικη κουζίνα ξεπερνά κατά πολύ αυτά τα βασικά πιάτα. Παραδοσιακά πιάτα όπως τα σπαγκέτι άλα πουτανέσκα, με τον τολμηρό συνδυασμό ντομάτας, ελιάς και κάπαρης, και τα σπαγκέτι άλα βόνγκολε, που αναδεικνύουν τις παράκτιες ρίζες της περιοχής, αντικατοπτρίζουν μια γαστρονομική ταυτότητα που διαμορφώθηκε στο πέρασμα των αιώνων.

Spaghetti alla puveriello

📍 Naples, Italy 🇮🇹



The ultimate cucina povera dish, Spaghetti alla puveriello is nothing more than spaghetti mixed with a lightly fried egg and a little grated cheese.



Spaghetti alla puveriello

📍 Naples, Italy 🇮🇹

The ultimate cucina povera dish, Spaghetti alla puveriello is nothing more than spaghetti mixed with a lightly fried egg and a little grated cheese.

Στη Νάπολη, η γαστρονομική εμπειρία αναβαθμίζεται από την ίδια την πόλη - τις πολυσύχναστες αγορές, τις υπαίθριες κουζίνες και τους σεφ που διατηρούν τις παραδοσιακές τεχνικές, προσδίδοντας σε κάθε πιάτο έναν ξεχωριστό τοπικό χαρακτήρα.

Με βάση την λίστα Taste Atlas οι επισκέπτες της Κύπρου θα πρέπει να δοκιμάσουν κλέφτικο, σούβλα, χαλλούμι, κεφαλοτύρι και στιφάδο.