LIKE ONLINE

Τα τρία ζώδια που θα ζήσουν μια «παραμυθένια» περίοδο

 07.12.2025 - 09:15
Τα τρία ζώδια που θα ζήσουν μια «παραμυθένια» περίοδο

Ο φετινός χειμώνας αναμένεται να λειτουργήσει σαν φίλτρο και να απομακρύνει το περιττό, τις σχέσεις που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης και τα σχέδια που έχασαν το νόημά τους.

Θα φέρει καθαρότητα, ξεκάθαρη σκέψη και την ανάγκη για περισσότερη ουσία. Οι πλανητικές επιρροές ευνοούν όσους είναι έτοιμοι να δουλέψουν, να δείξουν συνέπεια και να αποδείξουν ότι η επιμονή δεν είναι παρωχημένη αξία. Ο Δίας ανοίγει δρόμους προόδου, ο Πλούτωνας αποκαλύπτει κρυμμένες δυνάμεις, ενώ ο Κρόνος δοκιμάζει πόση πειθαρχία μπορεί κανείς να επενδύσει στην προσωπική του εξέλιξη. Διαβάστε ποια ζώδια κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες και τον εαυτό τους αυτόν τον χειμώνα.

 

Ζυγός 

Οι Ζυγοί θα νιώσουν αυτόν τον χειμώνα μια εσωτερική γαλήνη που είχαν καιρό να αισθανθούν. Έπειρα από μια περίοδο αμφιβολιών και συνεχών διλημμάτων, θα γίνει ξεκάθαρο τι έχει αξία για εκείνους και πού δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να συμβιβαστούν. Στον επαγγελματικό τομέα τους περιμένει σταθερότητα και αναγνώριση. Η ικανότητα συνεργασίας και το έντονο αίσθημα δικαιοσύνης θα φέρουν απτά αποτελέσματα. Δεν είναι πια εποχή προσαρμογής αλλά οριοθέτησης. Οι Ζυγοί θα ξέρουν πότε να πουν «όχι» και αυτό ακριβώς θα τους επιτρέψει να επιλέξουν ό,τι πραγματικά τους ενδυναμώνει. Στις σχέσεις θα επικρατήσει ζεστασιά. Όσοι είναι single θα προσελκύσουν ανθρώπους που σέβονται τη λεπτότητα και τη γλυκιά αποφασιστικότητά τους.

Τοξότης

Οι Τοξότες μπαίνουν σε μια περίοδο όπου όλα όσα έχτιζαν επιτέλους σταθεροποιούνται. Ο χειμώνας τους φέρνει ευκαιρίες εξέλιξης, αναγνώρισης και ουσιαστικής προόδου. Ό,τι καθυστερούσε, τώρα ωριμάζει. Επαγγελματικά θα ξεχωρίσουν χάρη στο θάρρος και την καθαρή τους σκέψη. Θα καταφέρουν να συνδυάσουν γνώση, εμπειρία και διαίσθηση, κερδίζοντας ένα σημαντικό προβάδισμα. Οικονομικά διαφαίνεται σταθερότητα, καθώς θα αξιολογούν σωστά τους κινδύνους και θα παίρνουν έξυπνες αποφάσεις. Στην προσωπική τους ζωή θα είναι πιο ειλικρινείς με τον εαυτό τους. Όσοι βρίσκονται σε σχέση θα εκφράσουν με σαφήνεια τις ανάγκες τους, ενώ οι single θα είναι ανοιχτοί σε νέες γνωριμίες.

Αιγόκερως 

Οι Αιγόκεροι θα κινηθούν αθόρυβα αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικά. Η δύναμή τους δεν θα βρίσκεται στα λόγια, αλλά στις πράξεις. Θα αρχίσουν να βλέπουν τους κόπους τους να αποδίδουν. Στον επαγγελματικό τομέα έρχεται επιβεβαίωση. Πολλοί θα αναλάβουν θέσεις ευθύνης ή θα ολοκληρώσουν απαιτητικά projects που χρειάζονταν απόλυτη συγκέντρωση. Δεν θα αναζητήσουν εύκολες λύσεις και αυτό ακριβώς θα τους οδηγήσει στην επιτυχία. Στα προσωπικά τους θα αναζητήσουν απλότητα και αλήθεια. Σχέσεις χτισμένες στην ειλικρίνεια θα ενδυναμωθούν, ενώ ό,τι δεν έχει σταθερή βάση θα ξεθωριάσει.

ΠΗΓΗ: marieclaire

