Σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου προχωρούν σήμερα οι αγρότες στη σκιά της παρέμβασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

 10.12.2025 - 07:17
Μετά τα πρωτοφανή επεισόδια στην Κρήτη και την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο οποίος ζήτησε να παρεμβαίνουν οι εισαγγελείς για τη βεβαίωση αδικημάτων όπως η παρακώλυση συγκοινωνιών, η βία κατά υπαλλήλων, η πρόκληση φθορών, οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις προχωρώντας σε καταλήψεις λιμανιών αρχής γενομένης από τον Βόλο.

Σήμερα το πρωί αγρότες από τα μπλόκα της Θεσσαλίας θα αποκλείσουν με τρακτέρ από τη στεριά το εμπορευματικό και το εμπορικό λιμάνι του Βόλου καθώς και το τελωνείο. Παράλληλα ανάλογο αποκλεισμό στο λιμάνι θα κάνουν και οι αλιείς του Βόλου από τη θάλασσα. Πρόθεση για μια ανάλογη ενέργεια φαίνεται πως σκέφτονται και οι αγρότες της Μακεδονίας για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Οι επόμενες κινήσεις και οι πληροφορίες για ραντεβού
Χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης τους στο μπλόκο Νίκαιας οι αγρότες απάντησαν στην παρέμβαση του Αρείου Πάγου. «Είναι ένα επικοινωνιακό τρικ της κυβέρνησης η οποία είναι σε πίεση. Η δικαιοσύνη αλήθεια γιατί δεν επέδειξε τον ίδιο ζήλο και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Επίσης ανακοίνωσαν πως την ερχόμενη Παρασκευή θα κάνουν παράταση διαμαρτυρίας στη Λάρισα στα πολιτικά γραφεία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστου Κέλλα, του Γενικού Γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ Μάξιμου Χαρακόπουλου και του βουλευτή της ΝΔ Χρήστου Καπετάνου.

Παράλληλα ανακοινώθηκε πως θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας το ερχόμενο Σάββατο. Εκεί οι εκπρόσωποι όλων των μπλόκων θα κάνουν μια αποτίμηση του αγώνα τους ενώ αναμένεται να αποφασίσουν και τα επόμενα βήματά τους .

Την ίδια ώρα στο κυβερνητικό στρατόπεδο ετοιμάζονται -σύμφωνα με πληροφορίες - να ανακοινώσουν συνάντηση με τους αγρότες, καθώς θα κάνουν γνωστό το πακέτο που ήδη επεξεργάζονται και αφορά το κόστος παραγωγής που «καίει» τους αγρότες. Δεν αποκλείεται αυτή η συνάντηση να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο να φύγουν τα τρακτέρ τις ημέρες των εορτών.

