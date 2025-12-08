Πρωτοφανείς αγριότητες στην Κρήτη με αγρότες να χτυπούν αστυνομικούς: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν ενώ καταγράφηκαν και επιθέσεις σε οχήματα της Αστυνομίας. Οι υπαίτιοι έχουν ταυτοποιηθεί και θα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για: απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία - οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινωνιών κτλ

Οι αγρότες «έσπασαν» τα μπλόκα της ΕΛΑΣ, με τα ΜΑΤ να απομακρύνονται από το σημείο και κινήθηκαν προς το αεροδρόμιο Χανίων, του οποίου η λειτουργία ανεστάλη. Μάλιστα αναποδογύρισαν ένα περιπολικό που ήταν στημένο στο μπλόκο της αστυνομίας, ενώ βανδάλισαν και μία κλούβα των ΜΑΤ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Την ίδια ώρα, αγρότες στο Ηράκλειο, έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και εισέβαλαν στην πίστα του αεροδρομίου.



Λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα της Δευτέρας (8/12) και μετά από τρεις ώρες κινητοποίησης μέσα στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», αποχώρησαν τελικά οι διαμαρτυρόμενοι του πρωτογενή τομέα, που βρέθηκαν στην πίστα του αερολιμένα στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους που ξεκίνησαν σήμερα το πρωί.



Οι λειτουργίες του αεροδρομίου είχαν ανασταλεί ενώ ακυρώθηκαν και όλες οι πτήσεις μέχρι αυτή την ώρα.



Σημειώνεται ότι μετά την αποχώρηση των διαμαρτυρόμενων από την πίστα του αεροδρομίου, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας, προκειμένου οι πτήσεις και οι λειτουργίες να ξεκινήσουν και πάλι κανονικά.



Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Κρήτη Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων:



-στο τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου

και



-στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.



Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής:



Για την κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου –Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηρακλειο.



Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Άγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου -Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-Β.Ο.Α.Κ.-Αγ. Νικόλαο.



Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα