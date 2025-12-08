Ecommbx
Video: Φρικτός θάνατος σε γυμναστήριο - Τον καταπλάκωσε η μπάρα
Video: Φρικτός θάνατος σε γυμναστήριο - Τον καταπλάκωσε η μπάρα

 08.12.2025 - 17:32
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 55χρονος ενώ γυμναζόταν σε ένα γυμναστήριο στη Βραζιλία.

 

Σύμφωνα με διάφορα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ρόναλντ Χοσέ Σαλβαδόρ Μοντενέγκρο εκτελούσε άσκηση πάγκου με μπάρα όταν γλίστρησε από τα χέρια του και έπεσε στο στήθος του.

Οι κάμερες ασφαλείας του γυμναστηρίου κατέγραψαν τη στιγμή που, μετά την πρόσκρουση, κατάφερε να σηκωθεί και να περπατήσει προς τη ρεσεψιόν, αλλά κατέρρευσε λίγο μετά.

Το προσωπικό του γυμναστηρίου και παρευρισκόμενοι έσπευσα να τον βοηθήσουν. Ωστόσο υπέκυψε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε Τη στιγμή που έκανε την άσκηση, το θύμα σήκωσε 30 κιλά ανά πλευρά, προστιθέμενα στα περίπου 15 που ζυγίζει η μπάρα.

Το γυμναστήριο, σε δήλωση του εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο και διαβεβαίωσε ότι η ομάδα του ενήργησε άμεσα, παρέχοντας άμεση βοήθεια και καλώντας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η εταιρεία εξέφρασε την προθυμία της να στηρίξει την οικογένεια και τόνισε ότι ήταν τακτικός πελάτης και εκτιμήθηκε από την κοινότητα του γυμναστηρίου.

Σύμφωνα με συγγενείς ο 55χρονος είχε περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στο bodybuilding και δεν είχε υποστεί κανένα προηγούμενο ατύχημα κατά τη διάρκεια της αθλητικής του καριέρας. Την ώρα του ατυχήματος, συνοδευόταν από έναν personal trainer, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η άσκηση ήταν μέρος της συνηθισμένης ρουτίνας του

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

