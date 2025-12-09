Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεκινά η καταβολή χριστουγεννιάτικων επιδομάτων - Πότε πληρώνονται μισθοί, συντάξεις και 13ος - Αναλυτικό πρόγραμμα

 09.12.2025 - 20:21
Ξεκινά η καταβολή χριστουγεννιάτικων επιδομάτων - Πότε πληρώνονται μισθοί, συντάξεις και 13ος - Αναλυτικό πρόγραμμα

Η κυβέρνηση ενεργοποιεί το ετήσιο πακέτο χριστουγεννιάτικων πληρωμών, με στοχευμένη στήριξη σε ευάλωτες ομάδες αλλά και έγκαιρη καταβολή μισθών και συντάξεων.

Η συνολική δαπάνη για το Έκτακτο Χριστουγεννιάτικο Δώρο ξεπερνά τα 17 εκατ. ευρώ, στηρίζοντας περίπου 65.000 οικογένειες.

Πότε πληρώνονται μισθοί, συντάξεις και 13ος

Με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, οι πληρωμές για τον Δεκέμβριο 2025 θα γίνουν ως εξής:

19 Δεκεμβρίου 2025: Καταβολή μισθών και συντάξεων κυβερνητικών αξιωματούχων, κρατικών υπαλλήλων και ωρομίσθιου προσωπικού.

29 Δεκεμβρίου 2025: Καταβολή 13ου μισθού και 13ης σύνταξης για όλες τις αντίστοιχες κατηγορίες.

Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά θα εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εντός του 24ώρου των συγκεκριμένων ημερομηνιών.

Χριστουγεννιάτικο Δώρο 2025

12 Δεκεμβρίου – Πρώτη φάση

Θα λάβουν:

Λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και δημόσιου βοηθήματος. Ποσό ίσο με το 80% των βασικών αναγκών της οικογένειας.

15 Δεκεμβρίου – Δεύτερη φάση

Θα λάβουν:

Λήπτες έκτακτου δημόσιου βοηθήματος.

17 Δεκεμβρίου – Τρίτη φάση

Θα λάβουν:

Χαμηλοσυνταξιούχοι: Ποσό ίσο με το επίδομα Δεκεμβρίου, με ελάχιστο τα 100 ευρώ

Δικαιούχοι επιδόματος τέκνου για 3 παιδιά και άνω → 100 ευρώ ανά οικογένεια

Μονογονεϊκές οικογένειες100 ευρώ ανά οικογένεια

Πολύτεκνες μητέρες: 100 ευρώ

Εγκλωβισμένοι:Ποσό ίσο με το επίδομα Δεκεμβρίου 2025

Πληρωμές κοινωνικών επιδομάτων

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοίνωσε τις ημερομηνίες καταβολής όλων των επιδομάτων υπό τη δικαιοδοσία του.

10 Δεκεμβρίου

Επίδομα τέκνου

Μηνιαίο επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας

Κατά χάριν χορήγημα σε βετεράνους & χήρες Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

12 Δεκεμβρίου

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ)

Μηνιαίο επίδομα δημόσιου βοηθήματος

15 Δεκεμβρίου

Έκτακτο επίδομα δημόσιου βοηθήματος

16 Δεκεμβρίου

Επίδομα ενίσχυσης χαμηλοσυνταξιούχων

Τιμητικό επίδομα πολύτεκνης μάνας

Επίδομα βαριάς κινητικής αναπηρίας

Επίδομα φροντίδας σε άτομα με παραπληγία/τετραπληγία

Επίδομα διακίνησης

17 Δεκεμβρίου

Επίδομα εγκλωβισμένων & επανεγκατασταθέντων

 



 

